الرئيس السوري لأهالي حلب: أحلى شعب بالعالم

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، عن سعادته بوجوده بين أهالي مدينة حلب قائلاً: “أنتم اليوم تكتبون التاريخ بأيديكم يا أهل حلب، سوريا كلها تنظر إليكم اليوم"، واصفاً أهلها بأنهم "أحلى شعب بالعالم".

وأكد خلال زيارته لمدينة حلب في ذكرى هجوم المعارضة الذي أسقط نظام بشار الأسد قبل عام، أن كل الجهود الممكنة سيتم بذلها من أجل إعادة بناء سوريا.

وقال إن إعمار حلب جزء رصين وضروري في بناء سوريا، بحسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

ووصف حلب بأنها «منارة للاقتصاد ومنارة للعمران ومنارة للبناء والازدهار». ومعلوم أن هجوم المعارضة الذي أسقط نظام بشار الأسد قبل عام، انطلق من ريف حلب الغربي قبل الوصول إلى دمشق.

وذكرت "سانا" أن الشرع التقى فعاليات مدنية وعسكرية في محافظة حلب، بذكرى تحرير المدينة.