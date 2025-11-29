الإعصار ديتواه يودي بحياة 153 شخصاً في سريلانكا

قال مسؤولون في سريلانكا اليوم، إن 153 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم بعد انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الإعصار (ديتواه) مع فقدان 191 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء البلاد.

وأكد مركز إدارة الكوارث أنه جرى نقل أكثر من 78 ألفا إلى ما يقرب من 800 مركز إغاثة، معظمها أقيم في مدارس.

ويوزع الآلاف من أفراد الشرطة والبحرية وقوات الجيش الطعام ويخلون الطرق وينقلون العائلات التي تقطعت بها السبل إلى أماكن آمنة.

وبينت السلطات أن الفيضانات في مالوانا وغيرها من المناطق المنخفضة قرب العاصمة كولومبو غمرت معظم المنازل وتركتها دون كهرباء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار خلال مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات في المناطق المغمورة بالمياه بالفعل.