طعنها حتى تكسَّرت السكّين في يده .. الإعدام لشاب أردني قتل والدته

أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، حكماً بالإعدام على عشريني قتل والدته بعدة طعنات ودهس قريباً له.

وتشير حيثيات القضية، إلى أن المتهم، بتاريخ 29/5/2025، وفي الساعة الواحدة فجراً من صباح يوم الجمعة، عاد إلى منزل والدته في وقت متأخر، ودخل المطبخ ثم عاد إليها وهو يحمل سكينا بيده، ثم قام بطعن والدته عدة طعنات في مختلف أنحاء جسدها، حتى انكسرت السكين، فعاد لإحضار سكين أخرى وأعاد الطعن عدة مرات حتى فارقت الحياة.

ولم يكتف المتهم بذلك، بل حاول إشعال النار في المنزل بواسطة اسطوانة الغاز، حيث قطع صمام الأسطوانة وحاول عدة مرات إشعال النار، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

بعد ذلك، ركب سيارته وصدم سور المنزل، ثم توجه مباشرة نحو ابن عمه بعد مغادرته المنزل، وقام بدهسه، ما تسبب في إصابته بجروح مختلفة، قبل أن يتم تسليم المتهم إلى الأمن العام.

وتبين أن سبب وفاة المغدورة يعود إلى تعرضها للعديد من الطعنات مع تجمعات دموية في الرئة والبطن والكبد والكلية اليسرى، وغيرها من الإصابات الخطيرة.

وبعد التحقيق معه من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى، أُسندت إليه أربع تهم، منها: القتل الواقع على أحد الأصول، والشروع التام بالقتل، والشروع التام بإضرام النار في مكان مأهول، وجنحة إلحاق الضرر بالغير.

وقررت الهيئة الأولى الحكم على المتهم بالإعدام شنقاً، ويعد القرار قابلاً للتمييز.