وسط أنباء متضاربة عن حالته .. تامر حسني : "أمرّ بأيام صعبة"

كشف المطرب المصري تامر حسني عن تطورات حالته الصحية، وحقيقة ما يتم تداوله بشأن وقوع خطأ طبي أثناء عملية علاجه، إذ خضع الفنان المصري لجراحة عاجلة في ألمانيا قبل أيام، وعاد بعدها إلى مصر من أجل متابعة علاجه، ودخل بالفعل إلى المستشفى، وسط أنباء متضاربة عن حالته الصحية.

وعليه، قرر تامر حسني أن يرد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما قيل حول حالته الصحية، ونشر عبر خاصية القصص المصورة قائلاً: "حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة.. جمعة مباركة على الجميع يارب.. حابب بس أوضح حاجة".

ووضع تامر حسني حداً لما قيل عن الخطأ الطبي قائلاً: "لا صحة لكل من يروج إن هناك خطأ طبي.. أنا الحمد لله وبفضل الله بتحسن كل يوم.. والمتابعات قائمة بين مستشفى ألمانيا ومصر".

وأكد أن هناك إشادات قوية من قبل المستشفى الألماني في حق الأطباء المصريين المشرفين على حالته بعد عودته، لكنه كشف عن كونه يمر بأيام صعبة.

وتابع قائلاً: "أكيد بعدّي بأيام صعبة لأنها فعلا عملية كبيرة.. بس بكرم ربنا ثم دعواتكم .. بعدّي منها بأمر الله.. كل الشكر ليكم يا أغلى الناس".

يذكر أن تامر حسني عاد مؤخراً إلى مصر بعد جراحة أجراها في ألمانيا من أجل استئصال جزء من الكلى، حيث كان يعاني من أزمة صحية في الكلى منذ فترة. لكن الحالة تطورت واستدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، وهو ما دفع تامر حسني إلى السفر لألمانيا من أجل إجراء الجراحة، وسط متابعة دقيقة لحالته.