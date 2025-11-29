الصراع يشتعل على صدارة الذكاء الإصطناعي .. جيمناي يقضي على "‏ ChatGPT‏"

يتغير عالم الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة، فبعد أن كانت شركة ‏‎"‎أوبن إيه آي‎"‎‏ ومنتَجها الأشهر ‏‎"ChatGPT"‎‏ ‏تقفان بمفردهما كفائز واضح في سباق الذكاء الاصطناعي، لم تعد الصورة بهذه البساطة والوضوح، خاصة مع الصعود ‏الواثق والسريع لشركتي ‏‎"‎أنثروبيك‎"‎‏ و‎"‎جميناي‎"‎‏ التابعة لشركة جوجل.‏

ولفترة طويلة، ظلّت كلتا الشركتين في مرتبة أقل من أوبن إيه آي من حيث التقدم والتطور، وسرعة العمليات، تحاولان ‏نحت مكانة خاصة بهما للحفاظ على وجودهما في ظل الاحتكار المستمر الذي فرضته أوبن إيه آي. لكن تحديثين ‏أخيرين، هما ‏‎"‎جميناي 3‏‎" (‎‏ و‎"‎كلود أوبوس 4.5‏‎"‎، يشيران إلى أن ‏‎"‎أنثروبيك‎"‎‏ و‎"‎جميناي‎"‎‏ قد يكونان هما الفائزان ‏الحقيقيان في الوقت الحالي.‏

وبالنسبة لشركة جوجل، كان إطلاق ‏‎"‎جميناي 3‏‎"‎‏ بمثابة تحديث هائل، وقد حقق نجاحًا فوريًا لدى الجمهور، محوّلاً ‏برنامج الدردشة الآلي ‏‎"‎جميناي‎"‎‏ إلى أفضل نسخة له على الإطلاق، في المقابل كان تحديث شات جي بي تي 5 و5.1 ‏مخيباً للآمال، ولم يقدم التطور المأمول أو القفزة المنتظرة لدى المستخدمين من حيث الاعتمادية والسرعة ودقة معالجة ‏البيانات.‏

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سارعت جوجل إلى تطبيق ‏‎"‎جميناي 3‏‎"‎‏ في كل مكان ممكن، فقد تحسّنت ‏‎"‎خاصية الذكاء ‏الاصطناعي‎"‎‏ الخاصة بها، وكذلك مُولّد الصور بالذكاء الاصطناعي من جوجل مع تقديم تحديث ‏‎"‎نانو بنانا برو‎"‎، كما ‏أن خدماتها الرئيسية مثل ‏‎"‎بريد جوجل‎"‎، و‎"‎مستندات جوجل‎"‎، و‎"‎خرائط جوجل‎"‎‏ تحصل جميعها على "علاج جميناي ‏‏3‏‎"‎، إضافة لتطعيم أجهزة أندرويد بمساعد جيمناي، مما جعل سحابية وتكاملية الخدمة تسير على أكمل وجه في التوجه ‏الصحيح.‏

وجاء هذا الإصدار الأخير ليضيف تحديثات مهمة كان يفتقر إليها ‏‎"‎جميناي" فقد اكتسب صفة المساعد الشخصي، أو وكيل ‏المهام بشكل كبير لإكمال المهام نيابةً عن المستخدم، بالإضافة إلى حيل جديدة في ‏‎"‎برمجة فايب" لإنشاء أدوات تفاعلية ‏وتجربة تسوق أفضل عبر تطبيق ‏‎"‎جميناي".‏

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالميزات الجديدة؛ بل أن ‏‎"‎جميناي‎"‎‏ أصبح أفضل بشكل عام، وعند إطلاقه، سارعت صناعة ‏التكنولوجيا إلى الإشادة به.‏

وقد علّق مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة ‏‎"‎سيلزفورس‎"‎، على منصة ‏‎"‎إكس‎"‎‏، قائلاً: "لقد ‏استخدمت نموذج الدردشة كل يوم لمدة 3 سنوات، لقد قضيت ساعتين للتو على ‏‎'‎جميناي 3‏‎'‎‏"، لن أعود إلى الوراء، القفزة ‏جنونية - المنطق، السرعة، الصور، الفيديو.. كل شيء أصبح أكثر حدة وأسرع‎"‎‏.‏

كما عبّر أندريه كارباثي، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في شركة ‏‎"‎تيسلا‎"‎، عبر منصة "إكس" أيضًا أثناء مرحلة ‏الوصول المبكر، عن انطباعه الإيجابي، قائلاً: "كان لدي انطباع مبكر إيجابي بالأمس حول الشخصية، والكتابة، ‏وبرمجة الأجواء، والفكاهة، وما إلى ذلك، يمتلك إمكانات قوية ليكون "محركًا يوميًا"، ومن الواضح أنه "نموذج لغة ‏كبير" من الدرجة الأولى.. تهانينا للفريق‎!"‎‏.‏

بل حتى أن سام ألتمان و إيلون ماسك، وهما الرئيسان التنفيذيان لاثنين من أكبر منافسي ‏‎"‎جميناي‎"‎، سارعا إلى الإشادة ‏بنجاحه.‏