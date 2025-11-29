فتاة جورجية تفقد النطق بسبب الإفراط في التدخين الإلكتروني

تعرضت ليديا وارد، 34 عاماً، من جورجيا، لحالة صحية مفاجئة أثارت الرعب لديها، بعدما فقدت النطق والقدرة على القراءة لفترة مؤقتة بسبب الإفراط في استخدام السجائر الإلكترونية.

ووصفت ليديا وارد تجربتها قائلة: «كان الأمر أشبه بالنظر من خلال كوب كان ضبابياً جداً، والكلمات لم تكن منطقية، ولم أستطع تذكر كيفية القراءة أو نطق الكلمات بشكل صحيح». وأضافت: «هذه الأعراض ظهرت فجأة أثناء شعوري بالدوخة والإرهاق، ولم أتمكن حتى من قيادة السيارة أو التعرف على الأشخاص المقربين».

وبعد فحصها في المستشفى، أفاد الأطباء بأن الأعراض تشبه السكتة الدماغية، وأن التعرض للمواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر الإلكترونية يعيق تدفق الدم إلى الدماغ مؤقتاً.

كما أن هذه المواد تسبب التهابات في العين والحبال الصوتية، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية وصعوبة النطق.

وأكدت ليديا وارد أنها توقفت تماماً عن التدخين بعد الحادث، وحثت الجميع، خاصة الشباب، على التفكير ملياً في مخاطر هذه العادة قبل الانخراط فيها، مشددة على أن الصحة أهم من أي عادة عابرة.

وقالت: تخيل أن تستيقظ يوماً ما ولا تستطيع تجميع الكلمات، إنه لشعور مخيف، وقد يحدث لأي شخص مدخن.