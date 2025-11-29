«دبي المتوهجة» موسم جديد بين الديناصورات ودهشة الفانتازيا

تعود حديقة دبي المتوهجة، أحد أكثر معالم دبي سحراً وإبهاراً، في موسمها الـ11 بحلّة جديدة كلياً وبمفهوم مبتكر يقوم على فكرة «تجربتين في وجهة واحدة». وفي موقعها الجديد عند البوابة 3 في حديقة زعبيل، بجوار برواز دبي، تستقبل الحديقة زوارها بوجهة عائلية لا تُفوّت تجمع بين عالمَين متناقضَين ومتناغمَين في آن واحد: حديقة الديناصورات التفاعلية وحديقة الخيال الساحرة.

يقدم هذا الموسم مفاهيم جديدة بالكامل، تدعو الزوار إلى الغوص في عالم ما قبل التاريخ المليء بالأسرار، بالتوازي مع رحلة فنية نابضة بالحياة داخل عالم الخيال.

وتأخذ حديقة الديناصورات الزوّار في رحلة عبر ملايين السنين، لتعيدهم إلى زمن المخلوقات العملاقة التي عرفناها في الكتب والأفلام. وتُعد الحديقة تحفة تعليمية وترفيهية تضم أكثر من 100 ديناصور متحرك، حيث يروي كل ركن حكاية من حكايات العصور الجيولوجية المختلفة.

بينما تأخذ حديقة الفانتازيا المجاورة زوّارها في رحلة ساحرة بـ«هياكل ضخمة» خيالية تمزج بين المناظر الطبيعية والفنون الإبداعية، وصفها المنظمون بأنها «هروب مبهج مصمم لإثارة الدهشة لجميع الأعمار».