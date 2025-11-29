حوارات قمة «بريدج» 2025 تستقطب كبار مديري التحرير وصنّاع محتوى عالميين

تستعد قمة «بريدج» 2025، الحدث العالمي الأضخم لقطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، التي تُقام بين 8 و10 ديسمبر المقبل، لاستقبال نخبة من كبار مديري التحرير وخبراء هيئات ومحطات البث وصنّاع المحتوى العالميين، من بينهم جيف زوكر، إيميلي مايتليس، جاين فيرغسون، وتشاك تود، في حوارات رائدة حول الثقة والتأثير، إلى جانب استكشاف طرق صناعة المعلومات، ومشاركتها وحوكمتها، في عصر يشهد تطورات تكنولوجية وثقافية متسارعة حول العالم.

وتستضيف قمة «بريدج» 2025 جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـRedBird IMI والشريك في RedBird Capital Partners، في جلسة بعنوان «أزمة الثقة في الإعلام»، وفي جلسة «أجندات خلف القصص»، تبحث الإعلامية ومقدمة الأخبار إيميلي مايتليس في كيفية تأثير الإطار السردي على فهم الجمهور، ويناقش كلٌّ من جاين فيرغسون وتشاك تود الشريكين في شركة «نوزفير» الصحافية Noosphere، في جلسة «بناء أسس جديدة للصحافة»، بينما يقدّم خبير الاقتصاد السياسي المخضرم الدكتور فوك فوكوفيتش جلسة بعنوان «القصص كقوة مؤثرة في صناعة التغيير»، ويطل فيصل العقل ومنيرة الشريفي على جمهور قمة «بريدج» 2025 في جلسة بعنوان «الغاية قبل الإنتاج.. سرّ تأثير الإعلام المستقل»، ويقدّم كلٌّ من جوستينا جوليك وبريان هانلي من شركة «فيديو نيست» VideoNest جلسة بعنوان «الميمز كصناعة إعلامية»، وتنظم القمة جلسة بعنوان «مستقبل محتوى السرد القصصي»، يناقش فيها غريغوري لافروف، نائب رئيس التسويق والعلامات التجارية المحلية وإدارة الأسماء التجارية في «وارنر براذرز ديسكفري» Warner Bros. Discovery لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، كيف تعيد شركات الترفيه العالمية تفسير الملكية الفكرية.

وتستعرض كلٌّ من موييرا فوربس وستيفاني ميهتا، في جلسة بعنوان «مستقبل الصيغة الطويلة للمحتوى الإعلامي»، كما تبحث الكاتبة والصحافية بلستيا العقاد كيف يسهم التشفير، والتوثيق عبر الهواتف المحمولة، والتقارير المواطنية في تغطية النزاعات في البيئات عالية المخاطر، ضمن جلسة «من يراقب الصحافيين».

وتستقبل قمة «بريدج» 2025 أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، إلى جانب 430 متحدثاً في برنامج شامل يتضمن أكثر من 300 جلسة تستكشف كيف تتقاطع صناعات الإعلام والمحتوى والترفيه مع التكنولوجيا والتمويل والثقافة والصناعات الإبداعية.