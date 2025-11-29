قصر الوطن في عيد الاتحاد الـ 54.. برامج وأنشطة تحتفي بروح الانتماء

مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ54، تحت شعار «متحدين»، يحتفي قصر الوطن الواقع داخل مجمع قصر الرئاسة، والذي يُجسّد الإرث الإماراتي الأصيل وقيمه الراسخة، بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، من خلال برنامج احتفالي خاص يحيي من خلاله موروث دولة الإمارات ومسيرتها المشرقة، ويثري التجربة الثقافية لزوار القصر في أرجائه، حيث تتضمن الفعاليات عروضاً موسيقية، وفقرة العيالة التراثية، وعرضاً للصقور في الساحة الخارجية، مع تقديم الضيافة الإماراتية، المتمثلة في التمر والقهوة العربية، وذلك في الجلسة التقليدية، التي تعكس عمق الهوية الوطنية وروح المناسبة.

وإلى جانب الأجواء الاحتفالية الوطنية المبهجة، تُعدّ زيارة قصر الوطن فرصة ثرية تتيح لزواره من مختلف الفئات فرصة التعرّف إلى محيطه المعماري المهيب الذي يستحضر قروناً من إبداع وحرفية فنون العمارة العربية العريقة، ويتيح لهم فرصة التجول بين الحدائق المصممة بعناية، والاستمتاع بمشهد الواجهة البيضاء للقصر. ويتيح قصر الوطن للزوار فرصة التعرّف إلى كنوزه الثقافية المتنوعة بدءاً من المكتبة التي تضم مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والوثائق التي ترصد المسار السياسي والاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات، إلى «بيت المعرفة»، الذي يقدم معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، إضافة إلى التجارب المتنوعة التي يقدمها القصر لزواره من مختلف الفئات، والتي تعكس جوانب مختلفة من الهوية الإماراتية، ومنها عرض الخيالة اليومي، والذي يعكس المكانة الراسخة للفروسية في موروث الدولة، كما تقدم فرقة الموسيقى العسكرية أداءً يضفي على أجواء القصر البهجة، ويبث في نفوس زواره روح الانتماء والوحدة الوطنية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، من كل أسبوع. كما يقدم القصر عرضاً للمؤثرات الصوتية والضوئية على الواجهة الرئيسة للقصر، حيث يتيح لزوار القصر الاستمتاع بلوحاته التي تروي قصة الدولة في ثلاثة فصول، تتناول الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية للأمة، ويتيح هذا العرض للزوار فرصة التأمل في مسيرة تطوّر الدولة بطريقة تُعزّز من ارتباطهم بقيم ومعاني عيد الاتحاد.