«العين للكتاب 2025» يحتفي بالشاعر حمد بن سهيل الكتبي

قدّم مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، واحدة من أجمل أمسيات برنامجه «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، حيث احتفى بسيرة «شاعر الحياة»، الشاعر الإماراتي الراحل حمد بن سهيل الكتبي، صاحب البصمة المتفردة في مسار الشعر الشعبي الإماراتي والخليجي.

افتتحت الأمسية، التي شهدت حضور الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، بعرض فيلم وثائقي يسرد سيرة حياة الشاعر الإنسانية والشعرية منذ نشأته حتى وفاته، ويتحدث عن صفاته ومواقفه في الحياة اليومية وفي العمل، وعلاقته الوطيدة بوالده الشاعر سهيل بن مبارك الكتبي، وتأثره بموهبته الشعرية، وكذلك علاقته الوطيدة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أهداها قصيدة «تاج راسي».

وتحدث الشاعر علي الخوار، صديق الشاعر والضيف الرئيس في الجلسة، التي أدارها الإعلامي والشاعر عيضة بن مسعود، عن علاقته بالراحل كيف بدأت وتوطدت، إذ جمعتهما علاقة عمل في فريق الإشراف على القصائد المغناة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد، مشيراً إلى أنه كان يتمتع بصفات الطيبة والتسامح والكرم، ويهب لمساعدة الآخرين بكل مروءة وشهامة.