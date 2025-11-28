تامر حسني ينهي جدل "الخطأ الطبي"

نفى الفنان المصري تامر حسني تعرضه لخطأ طبي عقب عمليته الجراحية في ألمانيا، منهياً الجدل المثار خلال الساعات الماضية.

وأكد عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام، أنه لم يتعرض لأي خطأ طبي كما يتم تداوله، موضحاً أنه في تحسن مستمر وأن حالته الصحية مستقرة، وأن التواصل الطبي قائم بين الفريق المعالج في ألمانيا ونظيره في مصر.

وأشاد الفنان بأداء الأطباء المصريين، مشيراً إلى شهادات إيجابية وصلته من المستشفى الألماني الذي أجرى فيه العملية، حيث أثنى الأطباء هناك على كفاءة نظرائهم في مصر.

وبين أنه يمر بمرحلة نقاهة شاقة نتيجة ضخامة العملية التي أجريت له، لكنه يتعافى تدريجياً.

ووجه الشكر لجمهوره على دعمه ودعواته، مؤكداً أنها تشكل سنداً أساسياً له خلال هذه المرحلة الصحية.

وكان تامر حسني قد أعلن قبل أيام خضوعه لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا استلزمت تدخلاً عاجلاً بعد إصابته بمرض في الكلى، حيث جرى استئصال جزء منها.

وواصل إقامته في ألمانيا لإحياء حفل فني قبل أن يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.