أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حريق ضخم في "استوديو مصر"، أحد أعرق الاستوديوهات في مصر والعالم العربي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى وقوع الحريق داخل أحد الديكورات الرئيسية ظهر اليوم الجمعة، خلال تصوير مشاهد مسلسل درامي بـ "استوديو مصر" الواقع في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت لاحق، قبل امتداده إلى أماكن أخرى داخل المجمع السينمائي، بينما لم يُعلن حتى الآن عن تسجيل أي إصابات أو وفيات.