أندر زهرة في العالم تدفع عالِماً إلى البكاء

تمكّن فريق من علماء الأحياء بجامعة أوكسفورد من اكتشاف واحدة من أندر الزهور على سطح الأرض داخل غابات إندونيسيا، بعد رحلة بحث طويلة امتدت لثلاثة عشر عاماً.

وقد وثّق الباحثون لحظة العثور على زهرة "رافليسيا هاسيلتي" النادرة، حيث غلبت المشاعر عالم الأحياء الإندونيسي سبتـيان أندريكي الذي لم يتمالك دموعه عند مشاهدتها تتفتح أمام أعينهم.

وأمضى الدكتور كريس ثوروجد، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة أوكسفورد، أياماً وليالي يتوغل في أدغال سومطرة بحثاً عن هذه الزهرة الفريدة التي لا يظهر تفتحها إلا لبضعة أيام في السنة.

وفي لحظة استثنائية، نجح الفريق في رصد الزهرة عند تفتحها تماماً بعد تسعة أشهر من نموها.

وبينما بدأ الدكتور ثوروجد بتوثيق المشهد، انفجر أندريكي بالبكاء تأثراً برؤية هذا الكائن النباتي النادر يتفتح للمرة الأولى أمامه.