عاصرت 20 رئيساً أمريكياً وحربين عالميتين .. وفاة السلحفاة «غراما غالا» عن 141 عاماً

أعلنت حديقة حيوان سان دييغو وفاة السلحفاة الشهيرة غراما غالاباغوس، التي عاشت نحو 141 عاما، وكانت رمزا للحديقة وسفيرة للحفاظ على الزواحف في العالم.

وذكرت الحديقة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن غراما توفيت في 20 نوفمبر الجاري بعد معاناة من مشاكل في العظام مرتبطة بتقدمها في السن، ما استدعى إعدامها بطريقة رحيمة، وفقًا لشبكة CBS News.

ووصف مسؤولو الحديقة السلحفاة بأنها «لطيفة» و«خجولة»، مؤكدين أنها أثرت بهدوء على حياة عدد لا يحصى من الزوار على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، وأضافوا: «لقد كان من دواعي سرورنا أن نعتني بمثل هذه السلحفاة الرائعة».

وجاءت غراما من جزر غالاباغوس إلى حديقة حيوان برونكس كجزء من أولى مجموعات السلاحف، قبل أن تنتقل إلى سان دييغو في الفترة ما بين 1928 و1931، لتصبح جزءًا من واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في العالم.

وخلال حياتها الطويلة، عاصرت «ملكة حديقة الحيوان» أكثر من عشرين رئيسا أمريكيا وكذلك الحربين العالميتين، واستقبلت ملايين الزوار، وتركت أثرًا عميقًا في قلوب الكثيرين.

كما عاشت غراما لحظة إنشاء حديقة حيوان سان دييغو، حيث كانت في الثلاثينيات من عمرها حينها، لتصبح جزءًا مهمًّا من تاريخ الحديقة.