بعد تعرضها لانتقادات لاذعة وهجوم شديد .. سلاف فواخرجي للمسيئين لها: «أسأل الله لكم الهداية»

ردت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الهجمات، التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مؤكدة أن هذه الإساءة لا تمسها شخصيًّا، بل "تعكس عقليات وأخلاق أصحابها"، على حد تعبيرها.

وقالت فواخرجي في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «شتائمكم لن تنال مني لو برمشة عين»، وأشارت إلى أن هذه الهجمات لا تؤثر على معنوياتها، بل تبرز حقيقة الأخلاق المتدنية للمهاجمين.

واعتبرت الفنانة السورية أن الأخلاق هي المعيار الأساسي للقوة الحقيقية. وقالت: «أخجِلونا من جهلنا بحجتكم، ومن أخطائنا بعلمكم، أخجِلونا بأخلاقكم، أليست تلك أخلاق المنتصر؟».

وفي ختام منشورها، وجهت سلاف فواخرجي رسالة إلى المسيئين لها، قائلة: «أسأل الله لكم الهداية والانتصار الأخلاقي، عندها سنتوقف جميعًا عن قول لو ويا ليت». ولقي منشور سلاف تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين عبروا عن رفضهم التام لتحويل التعبير عن الرأي إلى إساءة شخصية ضد الآخرين.

وكانت سلاف فواخرجي قد تعرضت لانتقادات لاذعة وهجوم شديد على خلفية مناصرتها النظام السوري السابق. وكان قرار فصلها من نقابة فناني سوريا قد أثار جدلًا واسعًا، ليتصاعد الهجوم عليها بعد تصريحات وآراء مثيرة للجدل أدلت بها على مدار الأشهر الماضية.