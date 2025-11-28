مقتل امرأة في هجوم قرش بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية أن امرأة لقيت حتفها ورجلاً أصيب بجروح خطرة، الأربعاء، في هجوم لسمكة قرش على شاطئ بالقرب من بقعة شهيرة لركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز: إن خدمات الطوارئ توجهت إلى شاطئ في خليج كرودي بالقرب من بورت ماكواري على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمالي سيدني، بعد ورود تقارير عن تعرض شخصين لهجوم من قرش.

وتوفيت المرأة، التي يُعتقد أنها في العشرينات من عمرها ولم يتم تحديد هويتها رسمياً بعد، في مكان الحادث. ونُقل الرجل، الذي يُعتقد أيضاً أنه في العشرينات من عمره، جواً إلى المستشفى في حالة حرجة.



وقال مسؤولون إنه تم إغلاق الشاطئ مع محاولة السلطات تحديد نوع سمكة القرش.