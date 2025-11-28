ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع «دول العالم الثالث» حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي «سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل». وهدد أيضا بإلغاء «ملايين» الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و«ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية».

كما أوضح ترامب أنه سيضع حدا لكل المساعدات والتقديمات الفدرالية للمواطنين غير الأميركيين وسيرحل أي أجنبي يطرح خطرا أمنيا أو «لا ينسجم مع الحضارة الغربية».

ويمثل منشوره الغاضب الذي ختمه متمنيا للأميركيين عيد شكر سعيدا، تصعيدا في السياسة المعادية للهجرة التي ينتهجها في ولايته الرئاسية الثانية والتي اتسمت بحملة ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين. وقال «سنسعى لتحقيق هذه الأهداف من أجل إحداث انخفاض كبير في أعداد السكان غير القانونيين والمخلين بالنظام».

وكانت إدارة ترامب، أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم «غرين كارد» لأشخاص من أكثر من 12 دولة، عقب لإطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن. وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة أكس «وجهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق».

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صنف سابقا 19 دولة على أنها «مثيرة للقلق»، بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه به بإطلاق النار الأربعاء.