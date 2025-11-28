زوجة صينية تنفق مدخرات زوجها لثماني سنوات على أحد المؤثرين

صُدم رجل صيني بعدما اكتشف أن كل مدخرات سنوات عمله التي كان يرسلها لزوجته قامت بإنفاقها على أحد مقدمي برامج البث المباشر.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الرجل عاش حياةً مقتصدةً وأرسل كل أمواله إلى زوجته، لتقوم الزوجة بتبديدها، على شكل إكراميات قدرها 670 ألف يوان (94 ألف دولار أمريكي) لأحد مُقدّمي البث المباشر.

وقالت الصحيفة أن الرجل واسم عائلته ليو، متزوجٌ منذ ثماني سنوات، ويعمل في تشنغتشو، التي تبعد 25 كيلومترًا عن شينغيانغ مقر إقامة زوجته.

وبعد خصم نفقات معيشته الأساسية وإيجار البيت 300 يوان فقط (42 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، يرسل الرجل كل دخله تقريبًا إلى زوجته أملًا في منحها "شعورًا بالأمان".

ولم تعمل زوجته منذ زواجهما، وهي ترعى طفلهما في المنزل. وقال ليو إنه على مدار السنوات القليلة الماضية، منح زوجته مبلغًا إجماليًا قدره 1.16 مليون يوان (163 ألف دولار أمريكي) أودعت في حسابها المصرفي.

وأضاف أنه أخبر زوجته مؤخرًا برغبته في التحقق من حسابها المصرفي، لكنها رفضت، مما أثار فضوله. واعترفت المرأة لاحقًا بعدم وجود أي أموال متبقية في حسابها. كما أنها اقترضت 80 ألف يوان (11200 دولار أمريكي) من شركة قروض.

وأضافت أنها أنفقت ما يصل إلى 1.16 مليون يوان، وباستثناء مبلغ 670 ألف يوان التي أُعطيت لرجل يُبث مباشرةً، لم تستطع المرأة تفسير أين ذهب باقي المبلغ. وقال ليو في التقرير: "كنت أدخر المال عن الطعام والنفقات، وعرضت كل أموالي عليها. ومع ذلك، أعطت المال لرجل آخر. أعتقد أنها لم تستطع تحمل الوحدة". وقال ليو لزوجته "في تشنغتشو، أعيش في شقة بسيطة لا يتجاوز سعرها 300 يوان، وهي لا تحميني حتى من المطر أو الرياح. لكن انظري إلى البيئة التي تعيشين فيها - منزل مريح مزود بنظام تدفئة".

واعترفت الزوجة بهوسها الشديد بصاحب البث المباشر المجهول الهوية لدرجة أنها ركزت كل اهتمامها على إعطائه المال. وأظهرت سجلات الدردشة عبر الإنترنت أن المرأة طلبت من صاحب البث المباشر أن يناديها "يا حبيبتي" وأصرت المرأة على أنها لم تلتقِ به قط في الواقع.

وقال ليو إن الأسرة الآن ليس لديها مدخرات، وهي مدينة بمبلغ 80 ألف يوان اقترضتها زوجته من شركة الإقراض. ويخطط ليو لاستعادة نصف ممتلكاتهما المشتركة قبل رفع دعوى طلاق. وقالت منصة البث المباشر إنها تحقق في القضية.