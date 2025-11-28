«الهجرة الأميركية» سترحّل امرأة من أسرة متحدثة البيت الأبيض

احتجزت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية امرأة من أسرة متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المرأة نُقلت من مدينة ريفير في ماساتشوستس إلى مركز ترحيل في ولاية لويزيانا.

وقال الفريق القانوني الذي يدعم المرأة إنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الاحتجاز، وصرح مكتب المحاماة: «نسعى بقوة للإفراج عنها من اعتقالها غير الدستوري، ليس لدينا أي تفسير لسبب احتجازها، ولم يتم تقديم أي تفسير لها»

وأضاف المكتب: «هذه الأم الوحيدة، التي تملك مشروعاً، وتدفع الضرائب، وكانت تنتظر جلسة الاستماع النهائية فقط للحصول على البطاقة الخضراء، تداس حقوقها».

ولم تعلق المتحدثة نفسها على القضية، وأكد موظف حكومي أميركي العلاقة الأسرية لمحطة البث المحلية «دبليو بي يو آر»، وتأتي عمليات الاحتجاز ضمن سياسة الهجرة المشددة في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى ترحيل الأشخاص الذين يزعم أنهم يعيشون في البلاد من دون أوراق قانونية صالحة.