«العين للصيد والفروسية» يحتفي بالتراث والتقاليد الإماراتية

انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، بمشاركة واسعة من عارضين محليين يمثّلون 14 قطاعاً متنوعاً، ويستمر المعرض - الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين - حتى 30 نوفمبر الجاري، ويجمع تحت مظلته عشاق الأنشطة الخارجية والشركات من مختلف أنحاء دولة الإمارات، في احتفالية تعكس عمق التقاليد الإماراتية في الصيد، والصقارة، والفروسية، والحِرف التراثية، مقدّماً تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار.

ويأتي المعرض - الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات - امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، مسلطاً الضوء على أصالة الثقافة الإماراتية وتراثها العريق. واستمتع الزوار باستكشاف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية والحِرف اليدوية والمقتنيات التراثية، إلى جانب أحدث المعدات الخاصة بالصيد والتخييم والمستلزمات البيطرية، في تجربة تجمع بين الحرف التقليدية والتقنيات الحديثة.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المعرض، انطلاق مسابقة الطبخ الشعبي، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث في أجواء احتفالية تعكس أصالة المطبخ الإماراتي، إذ تنافس فيها خمس متسابقات على تقديم أطباق إماراتية عريقة، من بينها الهريس واللقيمات والعصيدة والجامي، وعصيدة البوبار والقر ومجبوس الدجاج والمضروبة، ضمن جلستين يومياً، وتولت لجنة تحكيم متخصصة تقييم الأطباق وفق معايير دقيقة، تشمل النكهة والمظهر والتحضير، والإبداع والنظافة، وفازت السيدة شما الكعبي بالمركز الأول وجائزة نقدية قدرها 3000 درهم، بينما حصل الفائز بالمركز الثاني على 2000، والثالث على 1000 درهم، وتستمر المسابقة على مدار خمسة أيام، مع جوائز يومية يصل مجموعها إلى 80 ألف درهم، في إبراز حي لمهارة الطهاة الإماراتيين وتراثهم الغني.

كما شهد اليوم منافسات مسابقة «اليولة»، أحد أبرز الفنون الشعبية الإماراتية التي تجسد قيم الفروسية والفخر الوطني، بينما استمتع زوار المعرض بمجموعة من التجارب الثقافية المميزة على مدار اليوم، إذ قدمت «خيمة اليلسة» أجواء ضيافة إماراتية أصيلة في بيئة تقليدية، بينما جذبت منصة «ميدان التبه» اهتمام الجمهور عبر أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي بهذه الرياضة التراثية، وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين الشباب وترسيخ دورهم في الحفاظ على الثقافة الإماراتية، وتعزيز قيم السلامة والمشاركة المجتمعية.

وشهدت الساحة الرئيسة (آرينا) عروضاً حية يومية أضفت طابعاً تراثياً مميزاً على الفعالية، كما شهد قطاع الأسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية حضوراً لافتاً من كبرى الشركات المصنّعة التي استعرضت أحدث بنادق الصيد المرخّصة، إلى جانب الذخيرة والملحقات المخصصة لعشاق هذه الرياضة.