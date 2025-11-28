3000 مجسم في الظفرة احتفاء بعيد الاتحاد 

حرصت بلدية الظفرة على تزيين مدن المنطقة احتفاء بعيد الاتحاد الـ54، حيث تم تركيب أكثر من 3000 مجسم وشكل هندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد، إضافة إلى تركيب لوحات تتضمن عبارات وطنية، وأشكالاً هندسية لخريطة الإمارات، وتركيب الأعلام والإضاءات التجميلية، والتشكيلات الاحتفالية التي تعكس روح المناسبة وقيمها.

وشملت الأعمال تزيين الطرق الرئيسة والمداخل العامة، إضافة إلى تركيب مجسمات وطنية وتصاميم ضوئية، تحمل رموز الهوية الإماراتية ومظاهر الفخر والانتماء، وذلك بهدف تعزيز قيم الفخر والعز والولاء لوطننا الغالي ولقيادتنا الرشيدة، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع مدن المنطقة.

وأكدت البلدية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على مشاركة المجتمع فرحة عيد الاتحاد، وإبراز المظهر الحضاري للمدن، بما يعكس مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة.