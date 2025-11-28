القرية العالمية.. تجارب مجانية لزوار الدورة الـ 30

توفر القرية العالمية في دبي للمقيمين والزائرين تجارب متنوعة مجانية تناسب جميع الأعمار، من بينها حدائق العالم التي تتيح فرصة الاستمتاع بمعلم جديد كلياً، يقع أمام جناح مصر ويمتد حتى جناح إيران، حيث تزدان هذه المنطقة الغنّاء بتصاميم نباتية خلابة، ونماذج لأشهر المعالم من مختلف أنحاء العالم، وتم تصميم هذه المساحة الهادئة لتكون مكاناً مثالياً للنزهات العائلية المريحة، ولتُضفي أجواء طبيعية تنسجم مع حيوية القرية العالمية.

احتفاء بثلاثة عقود من الإبداع والروعة، أطلقت القرية العالمية عرض مسيرة 30 موسماً من الروائع، وهو مزيج مذهل من الألوان والأضواء والإيقاع، يضم عربات استعراضية وفِرَق أداء مبهرة، ويستمر العرض طوال الموسم، ويجول في أرجاء الوجهة ثلاثة أيام أسبوعياً (الأحد والثلاثاء والخميس) بعد صلاة المغرب، ويقام عرض المسيرة مرتين في كل يوم من هذه الأيام، ويقدم عارضون من مختلف قارات العالم عروضاً نابضة بالحياة تحكي قصصاً ثقافية أصيلة، من خلال الأداء والموسيقى، وشهدت بحيرة التنين الشهيرة ترقية لشاشتها العملاقة التي تحمل رقماً قياسياً في «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر شاشة عرض تحت الماء في العالم، لتوفر وضوحاً أعلى وتفاصيل أكثر دقة للتشكيلات المختلفة التي تتزين بها البحيرة. ويتوسط التنين الشهير البحيرة، ويُشكّل محوراً لعروض الليزر الستة المذهلة، تتناغم فيها المؤثرات البصرية والنارية لتُبهر الضيوف بروعتها، ويقام عرض الأضواء أمام المسرح الرئيس في القرية العالمية، ويجمع بين مؤثرات الإضاءة الحديثة والموسيقى، في تناغم بصري ساحر تدعمه الأضواء التي تحيط بالمكان.

وإلى جانب الفعاليات الجديدة، يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الكلاسيكية للألعاب النارية في القرية العالمية، كل يوم جمعة وسبت، والآن كل يوم ثلاثاء أيضاً، في تمام الساعة التاسعة مساء.

