فيلم الرعب الإماراتي «حوبة» يصل إلى دور السينما السعودية

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» و«سبوكي بيكتشرز» عن تعاونهما مع «تلفاز 11»، العاملة في مجال الإعلام والترفيه، لعرض فيلم الرعب والتشويق النفسي «حوبة» في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وسيعرض الفيلم الإماراتي، الحائز جوائز عدة، بصالات السينما في المملكة، ليقدم تجربة سينمائية إماراتية تعكس تطور صناعة الأفلام في المنطقة.

ويعد فيلم «حوبة»، وهو للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، أول إنتاج سينمائي ناطق بالعربية يتم بالتعاون بين «سبوكي بيكتشرز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، ويأتي طرح الفيلم في المملكة العربية السعودية كخطوة مؤثرة للشركات الثلاث في مسار دعم الأصوات العربية المتميزة، وتقديم أعمال إبداعية تحمل روايات إقليمية ودولية موجهة للجمهور المحلي.

وقد نال الفيلم تقديراً واسعاً لما يجمعه من عمق درامي وتشويق نفسي، ما يعزز من مكانة الأنصاري كأحد أبرز المخرجين المتخصصين في هذا اللون السينمائي على مستوى المنطقة، وبفضل أداء فريقه المتقن، وتوظيفه المؤثر للعناصر البصرية، وبنائه الدرامي المميز، يتطلع فيلم «حوبة» لاستقطاب جمهور واسع في مختلف أنحاء المنطقة، وتهيئة مرحلة أكثر تطوراً للأعمال السينمائية الناطقة باللغة العربية، تتسم بجرأة فنية ومقاربات سردية معاصرة.

ويمكن للجمهور في دولة الإمارات مواصلة مشاهدة الفيلم في صالات السينما، والاستفادة من العرض والخصم الخاص الذي يصل إلى 54%، في مبادرة تهدف لدعم المواهب الإماراتية المحلية، وتواكب احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية.