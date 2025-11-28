«زايد للكتاب» تُعلن القوائم الطويلة لفروع الجائزة

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الـ20 لعام 2025–2026 لفروع «الآداب» و«المؤلف الشاب» و«أدب الطفل والناشئة» و«تحقيق المخطوطات»، تزامناً مع بدء لجان التحكيم العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

واستقبلت الجائزة في دورتها الـ20، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، أكثر من 4000 مشاركة من 74 دولة، توزعت على 21 دولة عربية، و53 دولة أجنبية، من بينها دول تشارك للمرة الأولى، مثل تشيلي وآيسلندا ولوكسمبورغ، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للجائزة، ومكانتها في المشهد الثقافي العالمي.