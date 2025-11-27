"شي إن" ترد على تقرير "غرينبيس" عن رصد مواد كيميائية خطرة

علقت منصة "شي إن" العملاقة للتجارة الإلكترونية على تقرير نشرته منظمة "غرينبيس"، بخصوص رصد مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي على ملابس موجودة على المنصة.

وقالت "شي إن" في بيان اليوم، إنها اتخذت إجراءات فورية بعد التقرير، وقامت بإزالة المنتجات المذكورة من جميع منصاتها حول العالم.

وأضافت أنها أجرت تحقيقاً بالواقعة أظهرت نتائجه أن جميع المنتجات التي خضعت للاختبار مطابقة فعليًا للوائح الاتحاد الأوروبي.

وأكدت "التزامها بالشفافية، والمعايير الصارمة للسلامة في كل خطواتها".

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق أنها أجرت تحاليل على 56 قطعة ملابس من شي إن كانت 18 منها تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية.

وبينت أنها لاحظت المنظمة غير الحكومية وجود الفثالات (ملدنات) ومركّبات PFAS (المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية") في هذه الملابس المباعة عبر "شي إن"، وهي مواد مقاومة للماء والبقع وتُعتبر ملوّثات دائمة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذه المواد السامة المحتملة مرتبطة بأمراض مختلفة، بينها السرطان، واضطرابات في الإنجاب والنمو لدى الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.

وأضافت أن هذه المواد تدخل الجسم عبر الجلد واستنشاق الألياف، مشيرة إلى أن الاختبارات شملت أيضاً ملابس للأطفال.