مقتل المغنية "دي لا روسا" رمياً بالرصاص داخل سيارتها

شهدت مدينة لوس أنجليس في أمريكا جريمة مروّعة راحت ضحيتها المغنية الصاعدة ماريا دي لا روسا، المعروفة فنياً باسم "دي لا روسا" بعد تعرّضها لإطلاق نار مفاجئ في هجوم نفّذه مجهولان ولاذا بالفرار، وفق ما أعلنته شرطة الولاية.

ووفق بيان الشرطة، وقع الحادث نحو الساعة 1:25 فجراً في حي نورثريدغ، حيث اقترب رجلان من سيارة متوقفة كان بداخلها دي لا روسا برفقة آخرين، وفتح المسلّحان النار بشكل مباشر ومكثّف على الركاب قبل أن يفرّا إلى جهة مجهولة.

نُقلت ماريا دي لا روسا، البالغة من العمر 22 عاماً، إلى المستشفى فوراً، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها البليغة، فيما أصيب شخصان آخران كانا داخل المركبة، ووصفت حالتهما بالحرجة.