«#شتا_حتّا» يعود بـ 6 مهرجانات وسط الطبيعة الخلابة

بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق النسخة الثانية من «#شتا_حتّا»، ضمن حملة «#وجهات_دبي»، خلال الفترة من الخامس من ديسمبر المقبل وحتى 31 يناير 2026.

جاء الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية، خلال مؤتمر صحافي عُقد، أمس، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحدثت خلاله نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الشريكة في تنظيم الحدث الذي سيضم هذا العام ستة مهرجانات: #شتانا_في_حتّا، وحتّا للعسل، وحتّا الزراعي، وليالي حتّا الثقافية، والأسر المنتجة، وحتّا وادي هب.

ويأتي تنظيم الفعاليات والمهرجانات المندرجة تحت مظلة «#شتا_حتّا» من خلال تعاون يجمع «براند دبي» بكل من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتشمل باقة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية المُصمّمة خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

وجهة سياحية متميّزة

وأكّدت منى المرّي، خلال المؤتمر، أهمية المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تنظم في منطقة حتّا بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى تعزيز تنافسية المنطقة وجهةً سياحيةً متميّزةً، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، إضافة إلى دعمها للمشروعات المحلية لأهالي المنطقة، فضلاً عن أثر هذه الفعاليات في تقديم برنامج متنوع وحافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية لأهل حتّا وزوارها، إذ يسهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة، كما يُعدّ المهرجان فرصة للأسر للاستمتاع بكل تلك المميّزات بما سيضمه من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون والدعم المقدم من قِبَل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، مثمنةً جهود كل الشركاء، والتي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد، هو إنجاح الحدث وأهدافه التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتّا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت المرّي إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من «#شتا_حتّا» على مدى شهر كامل من الفعاليات، والتي شهدت إقبال نحو مليون زائر من داخل الإمارات ومختلف الدول العربية، داعية الزوار من مختلف الجنسيات إلى زيارة «#شتا_حتّا»، والاستمتاع بفعالياته خلال الأجواء الجميلة في هذا الوقت من السنة.

وتشمل النسخة الحالية من «#شتا_حتّا»، ستة مهرجانات يتضمّن كلّ منها العديد من الفعاليات المتنوّعة بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن المهرجانات: #شتانا_في_حتّا، من تنظيم «براند دبي»، وليالي حتّا الثقافية، وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعسل حتّا، ومهرجان حتّا الزراعي، وهما من تنظيم بلدية دبي، ومهرجان الأسر المنتجة من تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى مهرجان حتّا وادي هب من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتُقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان #شتانا_في_حتّا خلال الفترة من الخامس حتى 28 ديسمبر المقبل في منطقة بحيرة ليم، الممتدة على مساحة ثلاثة هكتارات وسط المنطقة الجبلية.

وأشادت مديرة «براند دبي»، الجهة المنظمة لـ«#شتانا_في_حتا»، شيماء السويدي، بجهود الشركاء الاستراتيجيين انطلاقاً من حرص أكيد على إنجاح المبادرة، وقالت: «التعاون الكبير من شركائنا في (شِتا حتّا) يؤكد مدى الحرص على الترويج لمنطقة غنية بعناصر الجذب للزوار من مواطنين ومقيمين وكذلك الضيوف من خارج الدولة، وضمن إطار (#وجهات_دبي).. يحرص (براند دبي) على تعزيز شراكته مع كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من أجل دعم التوجهات الاستراتيجية لدبي، والترويج لأبرز وجهاتها، وما تضمه فعالياتها على مدار العام».

وأكّدت أن دعم المشروعات المتميّزة أحد أهم أهداف الحدث، مشيرة إلى حرص «براند دبي» على إشراك أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة له في مختلف المناسبات التي تشهدها دبي على مدار العام، موضحةً أن مبادرة «#شتا_حتّا» بكل مهرجاناتها ستشهد هذا العام مشاركة 30 مشروعاً من أعضاء مبادرة بكل «فخر من دبي» من أهالي حتّا بشكل خاص، لتسليط الضوء على منتجاتهم والترويج لأعمالهم.

تعاون لأجل تجارب ممتعة

وحول تفاصيل «#شتانا_في_حتّا» أوضحت عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان، أمينة طاهر، أن مهرجان هذا العام سيتضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي يشارك فيها أهالي المنطقة، وتتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة وسط طبيعة حتّا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات رئيس الفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتّا، حسين البنا: «تدعم الهيئة الفعاليات والأنشطة السياحية المقامة خلال مهرجانات حتّا من خلال توفير منظومة نقل متكاملة تسهّل حركة الزوار، وتضمن لهم تجربة ممتعة، إذ خصصت الهيئة 1059 موقفاً لخدمة الجمهور في مواقع الفعاليات، ووفرت 65 موقفاً لخدمة صف المركبات، بجانب تشغيل 14 رحلة يومياً من دبي مول إلى حتّا، وتخصيص ثماني حافلات لنقل الزوار داخلياً من منطقة المواقف إلى موقع الفعاليات».

وحول دور شرطة دبي في «#شتا_حتّا» أشار رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة حتّا، الرائد غدير محمد الخالدي، إلى تشكيل فرق عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الدوائر المشاركة في المهرجانات، حيث تعمل الفرق الداخلية على تأمين سلامة جميع مرتادي الفعاليات.

وبخصوص أنشطة وأهداف مهرجاني «حتّا للعسل» و«حتّا الزراعي»، قال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، محمد عبدالرحمن أهلي: «ستُنظم البلدية الموسم الـ10 من مهرجان حتّا للعسل، في الفترة بين 27 و31 ديسمبر، بمشاركة 50 نحالاً إماراتياً، بينما ستنظم مهرجان حتّا الزراعي، من 16 إلى 20 يناير 2026».

من جانبها، قالت مديرة حي الشندغة التاريخي مديرة إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة»، مريم ضاعن التميمي، إن مهرجان ليالي حتّا الثقافية في نسخته الخامسة التي ستقام في قرية حتّا التراثية خلال الفترة من 20 ديسمبر المقبل حتى الأول من يناير 2026، تُمثّل احتفالاً بتراث منطقة حتّا وثقافتها وطبيعتها.

أما عن مهرجان الأسر المنتجة الذي ستنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، تحت شعار «حتّا تجمعنا»، من الخامس إلى 28 ديسمبر المقبل في حديقة الوادي، فقال مدير إدارة المنافع والتمكين المالي بالهيئة، علي القاسم: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مهرجان حتّا تجمعنا، الذي يُشكّل منصة مهمة لتمكين الأسر المنتجة من أهالي حتّا، ودعم مشاركتهم الاقتصادية، وتعزيز حضورهم في السوق المحلية».

وعن مشاركة مجلس دبي الرياضي في «شِتَا حتّا» قال رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات في المجلس، راشد محمد عبدالله: «تحتل الرياضة مكانة متميّزة بين الفعاليات السنوية المختلفة التي تنظم في حتّا، إذ تمتلك تنوعاً جغرافياً رائعاً وبنية تحتية سياحية ورياضية تجعلها منطقة مفضلة لممارسة الرياضات الجبلية والمائية».

وحول مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ضمن «شِتَا حتّا»، أكّد مساعد أول فعاليات التجزئة والمهرجانات، عبدالحكيم حسين، أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابقة من المبادرة كان له أثر كبير في الترويج لمنطقة حتّا وطبيعتها، من خلال الفعاليات والأنشطة التي شاركت فيها مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

«دبي للإعلام»: تغطية مباشرة

أكّدت مديرة قناة سما دبي، حمدة البساطة، أن المؤسسة ستشارك في تغطية فعاليات مهرجان #شتانا_في_حتا، للعام الثالث على التوالي، عبر تغطية يومية مباشرة من قلب الحدث، تشمل أبرز الأنشطة والفعاليات في مختلف مواقع حتّا، إضافة إلى لقاءات مع الزوار والمنظمين، لإبراز التجارب المتنوعة التي يقدمها المهرجان هذا العام.

وتواكب سما دبي الفعاليات عبر برنامج «مساء دبي»، الذي يقدم تغطية يومية شاملة للفعاليات، إلى جانب استضافة شخصيات بارزة من أبناء حتّا للتعريف بإسهاماتهم في مختلف المجالات، إضافة إلى فقرات تسلّط الضوء على روح «شتا حتّا» وهويته الخاصة.

كما تقدّم «سما دبي» مجموعة من البرامج التفاعلية المباشرة ضمن مواقع المهرجان، وتشمل: «مندوس حتّا»، و«بنشدك حتّا»، و«بشارة حتّا»، وللأطفال نصيب من التجربة، حيث يقدّم برنامج «أبطال حتّا» محتوى ترفيهياً وتفاعلياً، يعود بالفائدة والمتعة على الصغار ضمن الفعاليات اليومية.

. 5 ديسمبر المقبل، تنطلق الفعاليات التي تتواصل حتى 31 يناير 2026.

. 1000000 زائر استقطبتهم نسخة العام الماضي من #شتا_حتّا.