أكبر سبيكة فضة في العالم.. من دبي إلى «غينيس»

كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن إنجاز تمثّل في عرض أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن قياسي بلغ 1971 كيلوغراماً، ما أهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً.

وكُشف عن التحفة الفضية خلال فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الإثنين الماضي، إذ صُممت بوزنها الرمزي، لتخليد سنة تأسيس دولة الإمارات.

وضمن مشروع رائد يجمع مركز دبي للسلع المتعددة ونخبة من قادة القطاع، تستعد السبيكة الآن لدخول مرحلة «الترميز» عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، لتسجل بذلك سابقة تاريخية كأول أصل من المعادن الثمينة مُسجل في «غينيس» يخضع لعملية تحويل إلى أصل رقمي وفق إطار عمل تنظيمي متكامل.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «شهد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تسجيل أرقام قياسية، كان أبرزها أكبر سبيكة فضة في العالم، في إنجاز يُوثّق طموح الإمارات ومكانتها في الإبداع والحرفية».