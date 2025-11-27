مدرج خورفكان جاهز لأوبريت «نبض الوطن»

تحتفل خورفكان بعيد الاتحاد الـ54 في أجواء وطنية بمدرج خورفكان، الذي يتلألأ ابتهاجاً بالاحتفالات المعبرة عن الفخر والاعتزاز بالوطن، وستنظم مسيرة بحرية بالقوارب مع عروض مائية، غداً، وستؤدي فرق بحرية الأناشيد المختلفة. ويستضيف مدرج خورفكان، بعد غد، الفنان حسين الجسمي والفنان فؤاد عبدالواحد، في أمسية تجمع بين الفن والأصالة، وستشهد أغنيات تُضفي الروح الوطنية والاعتزاز بمسيرة الوطن، والافتخار بما يحققه.

وفي الأول من ديسمبر المقبل، ستبدأ الاحتفالات في مدرج خورفكان بفقرات متنوعة، من بينها أوبريت «نبض الوطن»، وأمسية موسيقية يُحييها الفنانون فايز السعيد وخليفة الوشاحي ومحمد المازم.