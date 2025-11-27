مسرحية «ويكد» في دبي.. بأزياء ساحرة

بالتعاون مع دبي أوبرا، تقدم مجموعة برودواي إنترتينمنت عرض «ويكد» العالمي في المدينة للمرة الأولى، وهو إنتاج مسرحي مستوحى من القصة المشوقة لساحرات أوز.

وسيضم العمل المسرحي، الذي يقدم في دبي، خلال الفترة من 28 يناير إلى 15 فبراير المقبلين، أكثر من 350 زياً يدوي الصنع، مصمماً بعناية لتجسيد عالم أوز وتفاصيله الحيوية بطريقة مبتكرة، حيث يتعاون مصممو الأزياء وصانعو القبعات والأحذية لإبداع لغة بصرية مميزة، تضفي طابعاً خاصاً على مسار تطور الشخصيات والسرد المسرحي للقصة، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من المواد والأنسجة.

وتم إبداع المظهر الأخضر الشهير لشخصية «إيلفابا» من خلال عملية مكياج دقيقة، دمجت فيها طبقات من الألوان مع أطراف اصطناعية، بهدف إيجاد تأثير سينمائي يتسق مع إضاءة المسرح.