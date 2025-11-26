طريقة فعّالة لإنقاص الوزن.. خبراء ينصحون بحمية دولة معدل السمنة فيها أقل من 4٪

مع تزايد الوعي الصحي العالمي، أصبحت السمنة تحدياً شائعاً للعديد من الدول. وفي آسيا تحديداً، تُعدّ فيتنام، بفضل انخفاض معدل السمنة لديها وعاداتها الغذائية الصحية، نموذجاً يُحتذى به.

ووفقاً لأحدث المعلومات الصحية، أورد موقع «أورينتال لوك»، أن معدل السمنة لدى النساء البالغات في فيتنام يبلغ نحو 3.3%، بينما يبلغ لدى الرجال 2.2%. حيث تُشير البيانات إلى أن معدل السمنة لدى الشعب الفيتنامي أقل من نظيره في اليابان، مما يجعل من فيتنام من أقل الدول الآسيوية من حيث وزن الأفراد.

وأكد خبراء أن العادات الغذائية الفيتنامية تعتبر عاملاً رئيساً في هذا الإنجاز. فالنظام الغذائي الفيتنامي اليومي، بما في ذلك أطباق مثل لفائف الخضار (سبرينغ رول) والسلطات، غنيٌّ عادةً بالخضراوات الطازجة والأعشاب والمأكولات البحرية. تُحضّر هذه الأطباق ببساطة، وتحتوي على كميات قليلة من الزيت والسكر، وسعرات حرارية منخفضة، لكنها مغذية للغاية. علاوة على ذلك، يُساعد حجم الحصص المعتدل ومستوى النشاط البدني المرتفع في الأنظمة الغذائية الفيتنامية على التحكم الفعال في السعرات الحرارية، وتعزيز الصحة العامة.

ويوصي الخبراء بإعطاء الأولوية لتناول الدهون بدلاً من مجرد تقليل الكربوهيدرات أو أحجام الحصص.

ويمكن لخسارة 5% من الوزن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وداء السكري، ومرض الكبد الدهني، بينما يمكن لخسارة 10% من الوزن أن تقلل بشكل أكبر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتُقدم عادات الأكل الصحية الفيتنامية رؤى مهمة. ويعتمد فقدان الوزن الفعال على تعلم «تناول الطعام على الطريقة الفيتنامية»، وهو ما لا يقتصر على اختيار الأطعمة فحسب، بل يشمل اتباع نمط حياة صحي.

وتُعد زيادة تناول الخضراوات، واختيار أطباق قليلة الزيت والسكر، وتناول كميات معتدلة من الطعام، وزيادة النشاط البدني اليومي، طرقاً فعالة لفقدان الوزن.