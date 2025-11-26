اكتشاف وظيفة جديدة لدماغ الأمعاء

كشف فريق دولي من العلماء عن وظيفة غير معروفة سابق للجهاز العصبي المعوي، المعروف باسم "دماغ الأمعاء".

وأشارت الدراسة التي أجريت بتعاون بين جامعتي برن وشارتيه الطبية، أن دور دماغ الأمعاء يلعب دوراً أساسياً في تنظيم وثبات الحاجز المعوي، وهو أول خط دفاع ضد محتويات الأمعاء، وفق مجلة "نيتشر إميونولوجي".

وبينت أن اضطراب هذا التوازن الدقيق يؤدي إلى التهابات معوية، أو ظهور الحساسية، أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل متلازمة القولون العصبي وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة.

وأظهرت النتائج أن خلايا الأعصاب المعوية تستخدم (البيبتيد المعوي الفاسوأكتيف) للتواصل مباشرة مع الخلايا الجذعية، ما يمنعها من التكاثر السريع أو التحول المفرط إلى أنواع محددة من الخلايا. وعندما يتعطل هذا النظام وينعدم وجود جزىء (البيبتيد المعوي الفاسوأكتيف)، يتشكل فائض من خلايا التافت(نوع نادر ومميز من الخلايا الظهارية المعوية الموجودة في بطانة الأمعاء) التي تطلق إشارات تحفز استجابة تشبه الحساسية في الأمعاء.

وأكدت أن الجهاز العصبي المعوي عامل حاسم في الحفاظ على صحة الغشاء المخاطي للأمعاء، وتنظيم الاستجابات المناعية، والحفاظ على سلامة الحاجز المعوي، فدماغ الأمعاء ليس مجرد مساعد للهضم، بل مركز حيوي للصحة والمناعة وربما لتأثيره على أمراض تصيب شريحة واسعة من السكان.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يفسر لماذا يعاني بعض الأشخاص من حساسية معوية شديدة، ويمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر دقة وشخصية للأمراض المعوية والحساسية، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي والأمراض الالتهابية المزمنة.

ولفتوا إلى أن النتائج تشير إلى أن النظام الغذائي قد يؤثر مباشرة على التفاعل بين الأعصاب والخلايا والمناعة في الأمعاء، مما يفتح الباب لاستراتيجيات غذائية لدعم صحة الجهاز الهضمي.