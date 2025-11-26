13 قتيلاً على الأقل بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ

لقي 13 شخصا حتفهم في حريق اجتاح مباني سكنية في هونغ كونغ اليوم، وفق وسائل إعلام.

اندلع الحريق في سقالات خيزران في عدة مبان بمجمع وانغ فوك كورت السكني في تاي بو المنطقة الواقعة شمال المدينة، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المباني.

وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من خمسة مبانٍ على الأقل من أصل ثمانية في المجمع فيما تطاير الرماد في الهواء.

ولم تظهر أي علامات على انحسار الحريق بعد حلول الظلام، فيما انعكس الوهج البرتقالي للنيران المستعرة في الأبراج السكنية على المباني المحيطة.

وأفادت أجهزة الإطفاء الحكومية بوفاة 13 شخصا، تسعة منهم في موقع الحريق وأربعة في المستشفى، كما أصيب 15 شخصا آخرين، اثنان منهم في حالة الخطر في المستشفى.

وفُقد الاتصال برجل إطفاء يبلغ من العمر 37 عاماً لنصف ساعة تقريباً، قبل أن يعثر عليه مصاباً بحروق في وجهه، وأُعلنت وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وفق الجهاز.

وصنفت السلطات الحريق من الدرجة الخامسة - وهي أعلى درجة إنذار - مع حلول الليل.