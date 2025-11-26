5 كتب ينصح بها الملياردير بيل غيتس

نشر الملياردير الأميركي بيل غيتس قائمة، بخمسة كتب ينصح بقراءتها، مؤكداً أن كل كتاب منها يكشف كيف يعمل شيء مهم في حياتنا.

تضم القائمة 5 كتب متنوعة تتناول موضوعات مثل البحث عن معنى الحياة بعد التقاعد، وفهم أزمة المناخ، وأسرار التواصل البشري، وتحولات الصناعات الإبداعية، وأسباب تراجع قدرة أميركا على بناء مشاريع ضخمة.

والكتب التي أوصى بها غيتس

1. "Remarkably Bright Creatures" للكاتبة شيلبي فان بيلت

تدور أحداث الرواية في حوض أسماك، وتُروى جزئياً من وجهة نظر أخطبوط! غيتس يقول إنه يحب الروايات التي تقدم شخصيات مثيرة تجعله يرى العالم بطريقة مختلفة.

القصة تتناول علاقة صداقة بين أرملة في السبعين من عمرها تعمل حارسة ليلية في الأكواريوم، وبين الأخطبوط "مارسيلوس". تطرح الرواية أسئلة عميقة عن الوحدة والبحث عن معنى الحياة بعد التقاعد، وهي قضية يقول غيتس إنها جعلته يفكر في تحديات ما بعد العمل ودور المجتمع في دعم كبار السن.

2. "Clearing the Air" لهانا ريتشي

كتاب علمي يجيب عن 50 سؤالاً حول أزمة المناخ، من جدوى الطاقة المتجددة إلى إمكانية تجنب الكوارث المناخية. غيتس يصفه بأنه "أوضح شرح قرأته عن التحدي المناخي"، مشيداً بنهج الكاتبة الواقعي والمبني على البيانات، بعيداً عن النظرة التشاؤمية التي قد تعيق التقدم.

3. "Who Knew" لباري ديلر

مذكرات قطب الإعلام الأميركي الذي أحدث ثورة في صناعة التلفزيون والإنترنت. غيتس، الذي تربطه صداقة طويلة بديلر، يقول إن الكتاب فاجأه بتفاصيل جديدة عن مسيرة الرجل الذي ابتكر فكرة الأفلام التلفزيونية وكان من أوائل من راهنوا على الإنترنت.

4. "When Everyone Knows That Everyone Knows" لستيفن بينكر

أحدث كتب عالم النفس الشهير من جامعة هارفارد، ويشرح فيه كيف تؤثر "المعرفة المشتركة" في تواصل البشر وتعاونهم. غيتس يعتبره "كتاباً عملياً وسهل القراءة رغم تعقيد موضوعه"، مؤكداً أنه غيّر نظرته للتفاعلات اليومية.

5. "Abundance" لإزرا كلاين وديريك تومسون

كتاب سياسي اقتصادي يناقش لماذا أصبحت أميركا عاجزة عن بناء مشاريع كبيرة، من البنية التحتية إلى الابتكارات العلمية، ويقترح "أجندة الوفرة" لتجاوز العقبات التنظيمية.

يرى غيتس أن الكتاب لا يقدم كل الحلول، لكنه يطرح الأسئلة الصحيحة، مشيراً إلى أن البيروقراطية كثيراً ما تعيق التقدم حتى في مشاريع الصحة العالمية التي يعمل عليها.