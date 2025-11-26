مشروبات تعوض نقص فيتامين "د"

يحمل فيتامين "د" أهمية كبيرة في صحة القلب، وتعزيز المناعة، والوقاية من هشاشة العظام، وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على كميات منه، مثل الأسماك والبيض، ولكن هناك بعض المشروبات أيضاً غنية بهذا الفيتامين.

ويعد نقص فيتامين "د" في الجسم من الأمور الخطيرة، التي تكون بحاجة لتعويض بشكل سريع، من خلال المشروبات أو الأطعمة الغنية بالفيتامين.

مشروبات غنية بفيتامين د:

الحليب المدعم

معظم أنواع حليب الأبقار تُدعّم بفيتامين "D" لمساعدة الأميركيين على الحصول على الكمية الكافية منه، وذلك بحسب اختصاصية التغذية المسجلة، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية جولي ستيفانسكي، في حديثها لمجلة "هيلث".

ووفقاً لمجلس الألبان الأميركي، يجب أن يحتوي الحليب المدعم بفيتامين «د» على 100 وحدة دولية على الأقل، وما يصل إلى 150 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل حصة. فعلى سبيل المثال، يوفر كوب واحد من الحليب المدعم 104 وحدات دولية، أي ما يعادل 17% من القيمة اليومية.

وبالطبع، ليس فيتامين "د" العنصر الغذائي المهم الوحيد الذي ستحصل عليه من الحليب المدعم، إذ يحتوي كل كوب أيضاً على الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والبروتين.

عصير البرتقال المُدعّم

بدأ تدعيم عصير البرتقال بفيتامين "د" في تسعينيات القرن الماضي، فاليوم، يُمكن لعصير البرتقال المُدعّم أن يُوفّر نحو 100 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل كوب، أي ما يعادل نحو 17% من القيمة الموصى بها يومياً.

وبحسب ما قالته زميلة الأكاديمية الأميركية لعلوم التغذية إيما لينغ، لمجلة «هيلث»: «يُوفّر هذا العصير عادةً الكالسيوم، وهو مُفيدٌ أيضاً لصحة العظام». بناءً على نوع العصير الذي تختاره، يُمكنك الحصول على أكثر من 60% من القيمة اليومية للكالسيوم، بالإضافة إلى عناصر غذائية مُفيدة أخرى مثل فيتاميني «أ» و«هـ».

مرق الفطر

يُعدّ الفطر الغذاء النباتي الوحيد الذي يُوفّر فيتامين "د" بشكل طبيعي. عند طهيه على نار هادئة في مرق صالح للشرب، يُمكن أن يُوفّر جرعة مُفاجئة من الفيتامين.

ويعتمد احتواء الفطر على فيتامين "د" على ما إذا كان قد عُولج بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة فيتامين "د" وكيفية تحويله إلى مرق، وفقاً لستيفانسكي. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2025 أن إطالة مدة الغليان قد تقلل توافر فيتامين "د".