دراسة: المراهقة تستمر حتى 32 عاماً

كشفت دراسة حديثة إن الدماغ يمر بخمس مراحل رئيسية، هي الطفولة حتى عمر التاسعة، والمراهقة حتى عمر 32 عاماً، والبلوغ حتى 66 عاماً، والشيخوخة الأولى حتى عمر 83 عاماً، والشيخوخة المتأخرة بعد عمر 83 عاماً.

وأجريت الدراسة في جامعة كامبريدج على نحو 4 آلاف شخص، تصل أعمارهم إلى 90 عاماً، من خلال إجراء فحوصات مسحية للكشف عن الروابط بين خلايا أدمغتهم.

وقال الباحثون إن النتائج تساعد في فهم مخاطر الإصابة باضطرابات الصحة النفسية، والخرف، عبر مراحل الحياة.

والمراحل بحسب الدراسة:

الطفولة: من الولادة إلى سن التاسعة.

المراهقة: من التاسعة إلى 32 من عاماً.

البلوغ: من 32 إلى 66 عاماً.

الشيخوخة الأولى: من 66 عاماً إلى 83 عاماً.

الشيخوخة المتأخرة: من 83 عاماً فما فوق.

واكتشف الباحثون هذه الأنماط بفضل كمية صور الأشعة المتوفرة في الدراسة، التي نشرتها مجلة نيتشر.

وتالياً مراحل تطور الدماغ بحسب الدراسة:

الطفولة: الفترة الأولى هي التي ينمو فيها الدماغ من حيث الحجم، ولكنه يتخلص من الروابط الكثيفة الزائدة بين خلاياه. وتنشأ تلك الروابط، التي تعرف بالمشبك العصبي، في بداية الحياة.

ويكون الدماغ أقل فاعلية في هذه المرحلة. يعمل مثل طفل يدور على هواه في الحديقة العامة بدل أن يسير مباشرة من نقطة أ إلى نقطة ب.

المراهقة: هي فترة التغييرات، التي تحدث بعد سن التاسعة. وفيها تكتسب الروابط فعالية حادة، وهي الفترة الأعمق تغييراً بين مراحل الدماغ. وهذه هي الفترة التي تبدأ فيها أكبر مخاطر اضطرابات الصحة النفسية.

وليس من المستغرب أن تبدأ المراهقة مع بداية البلوغ. ولكن هذه الأدلة الأخيرة تبين أنها تنتهي في عمر متأخر أكثر بكثير مما كنا نعتقد. إذ كان يُعتقد سابقاً أنها تنتهي قبل سن العشرين، ولكن علم الأعصاب بيّن لنا أنها تستمر حتى العشرينيات من العمر، واليوم يُكتشف أنها تصل إلى بداية الثلاثينيات.

هذه المرحلة هي الفترة الوحيدة في الدماغ التي تزداد فيها كفاءة شبكة الخلايا العصبية.

البلوغ: تمثل هذه الفترة مرحلة الاستقرار بالنسبة للدماغ لأنه يدخل أطول فتراته، التي تستمر ثلاثة عقود من الزمن.

يكون التغيير في هذه الفترة أبطأ من التغيير السريع في الفترة السابقة. لكن هنا نبدأ بملاحظة أن التحسينات في كفاءة الدماغ، تنقلب عكسياً.

الشيخوخة الأولى: تبدأ هذه المرحلة في سِن 66 عاماً. لكنها ليست انحداراً حاداً ومفاجئاً، بل هناك تحدث تحولات في أنماط الروابط في الدماغ. وبدلاً من أن يعمل الدماغ كوحدة واحدة متناسقة، يبدأ في الانقسام إلى مناطق تعمل معاً لكن بشكل مستقل، مثل أعضاء فرقة موسيقية يبدأ كل منهم مشروعه الفردي.

ورغم أن الدراسة شملت أدمغة في صحة جيدة، لكن في هذه الفترة تبدأ أمراض الخرف وارتفاع ضغط الدم بالظهور.

الشيخوخة المتأخرة: في سن الثالثة والثمانين، نصل إلى المرحلة الأخيرة. البيانات قليلة في هذه المرحلة لأن إيجاد أدمغة في صحة جيدة لدراستها ليس سهلاً. التغييرات في هذه المرحلة تشبه مرحلة الشيخوخة الأولى، ولكنها أكثر وضوحاً.