عن 141 عاماً.. وفاة أشهر سلحفاة في سان دييغو الأميركية

أعلنت حديقة حيوان سان دييغو الأميركية وفاة السلحفاة الشهيرة غراما غالاباغوس، التي عاشت نحو 141 عاماً، بعد معاناة من مشاكل في العظام مرتبطة بتقدمها في السن، ما استدعى منحها وفاة بطريقة رحيمة، وفقًا لشبكة CBS News.

ووصف مسؤولو الحديقة السلحفاة بأنها "لطيفة" و"خجولة"، وجاءت غراما من جزر غالاباغوس إلى حديقة حيوان برونكس كجزء من أولى مجموعات السلاحف، قبل أن تنتقل إلى سان دييغو في الفترة ما بين 1928 و1931، لتصبح جزءًا من واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في العالم.

وخلال حياتها الطويلة، استقبلت ملايين الزوار، وتركت أثرًا عميقًا في قلوب الكثيرين، وعاشت غراما لحظة إنشاء حديقة حيوان سان دييغو، حيث كانت في الثلاثينيات من عمرها حينها، لتصبح جزءًا مهمًّا من تاريخ الحديقة.