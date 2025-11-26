«تقويم دبي»: القادم في 2026 أجمل

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن النسخة الـ10 من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، التي تكتسب أهمية خاصة مع الاحتفال بمرور 10 أعوام من الشراكات المتميّزة، والحملات التي حطّمت الأرقام القياسية، والفعاليات والتجارب التفاعلية التي أسهمت في الارتقاء بالتجارب وأسلوب الحياة في جميع أنحاء دبي.

ويقدّم تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة أجندة حافلة تضم 18 فعالية من المهرجانات والحملات والاحتفالات الثقافية على مدار عام كامل، والتي تتوزّع في مختلف أرجاء الإمارة، ما يُعزّز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في تجارب التسوّق وأنماط الحياة والترفيه.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، أن «تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2026، يُجسّد التزام الإمارة الراسخ بالتميّز والتنوّع في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فالعام القادم يحمل، من جديد، تجارب متنوعة وعالمية المستوى لسكان دبي وزوّارها، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية للإمارة، بوصفها عاصمة للتسوق والفعاليات الثقافية».

وقال: «مع احتفالنا بمرور 10 أعوام استثنائية على مسيرة هذا التقويم، نستذكر بفخر مسيرة التطور التي شهدها قطاع التجزئة في دبي، متحوّلاً من رؤية واعدة إلى نموذج رائد عالمياً في تقديم تجارب التسوق المبتكرة، فاليوم نقف عند هذه المحطة المتميّزة، لنؤكد مجدداً التزامنا برسم ملامح جديدة من الإبداع والتعاون المثمر، للارتقاء بقطاع التجزئة المحلي، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف الخاجة: «سعداء بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا والجهات المعنية، فهم جزء محوري في هذا النجاح، وفي ما نقدمه من تجارب استثنائية مصممة بعناية، بما يعكس الطابع متعدد الثقافات للإمارة، ويسهم في تمكين سكانها وزوارها من قضاء أوقات ممتعة، فالمهرجانات والفعاليات تُقام بعناية فائقة، وهدفها إلهام الجميع وتشجيعهم على استكشاف الجوانب الفريدة من الإمارة، تجسيداً لطموحنا المشترك في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

ومنذ إطلاقه في 2017، ارتقى التقويم حتى أصبح من ركائز النجاح الاقتصادي والسياحي لدبي، إذ جمع بين أكثر من 1000 علامة تجارية و4000 متجر، معززاً مكانة دبي عاصمةً للتسوق في المنطقة.

وتبرز في تقويم 2026 احتفالات الذكرى الـ10 لتحدّي دبي للياقة البدنية، بجانب عدد من أهم المناسبات، مثل: رمضان في دبي، والعيد في دبي، ورأس السنة الصينية، ومهرجان الأضواء، إضافة إلى مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية.

«مهرجان التسوق»

خلال الفترة من الخامس من ديسمبر المقبل إلى 11 يناير 2026 يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ31، وهو أطول مهرجان من نوعه على مستوى العالم، ويستمر على مدار 38 يوماً وتتحول خلاله دبي إلى مركز شتوي لتجارب التسوق والترفيه والفعاليات العائلية، وتتنوّع فعالياته بين الأنشطة المحبوبة التي تعود بحلة جديدة، والتجارب المبتكرة والعصرية، وتركز الدورة الجديدة للمهرجان على العروض المبتكرة، حيث تشهد إطلاق عرض يجمع بين طائرات الدرون والألعاب النارية، ويضم أكثر من 1000 طائرة درون تضيء سماء الإمارة، كما يتضمن فعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق، وتبلغ ذروة العروض في التخفيضات النهائية.

رأس السنة الصينية

ستعمّ الاحتفالات الكبرى جميع أنحاء دبي بحلول السنة القمرية الجديدة، في الفترة من 13 إلى 22 فبراير 2026، حيث تحتفي الإمارة بالجالية الصينية المنتشرة في أرجائها، ويتضمن البرنامج عروض ألعاب نارية باهرة، وفقرات للرقص التقليدي، وتجارب مختارة لتناول الطعام، إضافة إلى تخفيضات مميّزة على منتجات التسوق في مختلف الوجهات الرئيسة، ما يُعزّز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً شاملةً.

«موسم الموضة»

يحتضن موسم دبي للموضة عشاق الأزياء الفاخرة على مدار العام، حيث يشهد 2026 نسختين من الفعالية التي تحتفي بدبي بصفتها عاصمة الموضة والأزياء في المنطقة، ويوفر الحدث للمهتمين بعالم الأزياء وصولاً حصرياً إلى تشكيلة الربيع والصيف وتشكيلة الخريف والشتاء، لتقدما أجمل التصاميم والإبداعات من العلامات العالمية والمصممين المحليين الصاعدين في أرقى المتاجر العالمية، ما يجعله فرصة مثالية للتعرّف إلى الصيحات الجديدة وشراء الملابس الأنيقة على مدار العام.

رمضان والعيد في دبي

يتسم رمضان بطابع خاص، وتتحول دبي في الشهر الفضيل إلى وجهة نابضة بالأسواق الليلية، والتجارب التراثية، والخيم الرمضانية المتنوعة لتناول الإفطار والسحور، وعروض التسوق الرائعة مع تنظيمها «رمضان في دبي»، وذلك خلال الفترة من 16 فبراير إلى 22 مارس 2026، أما احتفالات عيد الفطر فتختتم الشهر الكريم، لتبدأ الأنشطة العائلية وتقديم الهدايا والعروض والزينة تحت عنوان «العيد في دبي».

مهرجان الرياضات الرقمية

يدخل هذا المهرجان سريع النمو عامه الخامس الآن، مواصلاً ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للألعاب، ويقدم المهرجان - من الثامن إلى 24 مايو 2026 لزواره مجموعةً من الأنشطة ضمن مركز دبي التجاري العالمي وخارجه، ويضم بطولات ومعارض ومنافسات أزياء تنكرية ومبادرات تعليمية، مصممة لاستقطاب اللاعبين وعشاق التكنولوجيا والعائلات على حد سواء.

عيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك مناسبة مميّزة للاحتفال والعطاء وتعزيز مشاعر الألفة، وتشهد خلاله دبي، في الفترة من 22 إلى 31 مايو 2026، تقديم العديد من العروض الخاصة على تجارب تناول الطعام وعروض الأداء الثقافية وتخفيضات التجزئة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

3 أيام من التخفيضات الكبرى

تُقام هذه الحملة لمرتين سنوياً، وتقدم تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث والأدوات المنزلية.

«مفاجآت الصيف»

يعود صيف دبي في الفترة من الثالث من يوليو إلى 30 أغسطس 2026 ليقدّم عروضاً قيّمة، مع برامج ترفيهية عائلية، تشمل عالم مدهش، والسحوبات، وعروض العودة إلى المدارس، بأجواء مملوءة بالفرح والاكتشاف والتوفير للسكان والزوار، وتشهد مفاجآت صيف دبي 2026 إضافةً نوعية؛ هي تخفيضات صيف دبي الكبرى، والتي تُعدّ أفضل فترة لعروض التوفير والجوائز.

مهرجان المفروشات

يحتفي مهرجان المفروشات في الفترة من 16 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2026 بعالم التصميم الداخلي والابتكارات المنزلية، ليوفر عروضاً استثنائية على الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية.

«ديوالي»

تقام احتفالات مهرجان ديوالي في دبي، ما بين الثاني و12 نوفمبر 2026، لتزين المراكز التجارية والشوارع والأحياء بالأضواء الباهرة، ولتقدم للمتسوقين عروضاً خاصة على الذهب والملابس والديكور، وتكتمل أجواء الاحتفال بعروض ثقافية مميّزة وألعاب نارية تُضفي رونقاً خاصاً على مهرجان الأضواء.

تحدي دبي للياقة

في دورته المقبلة، يحتفل تحدي دبي للياقة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر 2026 بذكرى مرور 10 سنوات على انطلاقته الأولى، ويدعو جميع السكان والزوار إلى الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً متتالية، وتتحول دبي في هذا الشهر إلى ساحة رياضية ضخمة تُعزّز مستويات الصحة والسعادة والألفة المجتمعية.

عيد الاتحاد

وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر، تحتفل دبي بعيد الاتحاد، ويتضمّن الاحتفال ألعاباً نارية، وفقرات ثقافية، وعروضاً ترويجية، وفعاليات عائلية متنوعة، انسجاماً مع روح الاتحاد.