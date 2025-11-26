إنجاز إماراتي في «الاتحاد العربي للمكتبات»

في إنجاز إماراتي جديد، فاز المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، سلطان المزروعي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، خلال أعمال المؤتمر الـ36 في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعكس انتخاب المزروعي المكانة التي تحظى بها الإمارات في مجالات المعرفة وصناعة المستقبل، وأكد مشاركون في المؤتمر أن وجود شخصية إماراتية في المنصب يُعزّز دورها في قيادة التطوير بالقطاع، ويُسهم في نقل خبراتها في التحول الرقمي إلى المؤسسات العربية.

وقال المزروعي: «يشرفني نيل ثقة أعضاء الاتحاد، وأعتبر المنصب مسؤولية تدفعني إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة قطاع المعرفة في العالم العربي».