تحديثات أبل الجديدة.. تركيز على الجودة بدلاً من المزايا

كشفت تقارير صحفية عن تغييرات مرتقبة في استراتيجية شركة أبل بالتحديثات المقبلة، لتركز على جودة أنظمة التشغيل بدلاً من المزايا الجديدة، وبعد إطلاق الشركة لواجهتها الجديدة التي أطلق عليها "الزجاج السائل".

وقال تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، إن أبل سوف تكشف في مؤتمر المطورين القادم منتصف العام المقبل عن تحسين أداء الأنظمة الخاصة بها، ومعالجة الأخطاء التي حدثت، بدلاً من إطلاق المزايا الجديدة.

وأضاف أن فرق الهندسة البرمجية في الشركة تبحث عن أي عناصر زائدة أو أخطاء في نظامها، بهدف تعزيز الأداء وجودة البرمجيات بشكل عام.

كما تخطط الشركة، بحسب التقرير، لإطلاق عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، لضمان مواكبة الشركة للتطورات في هذا المجال.

وتشير التوقعات إلى ميزتين رئيسيتين، وهما وكيل صحي ذكي ضمن خدمة الصحة، وميزة للبحث عبر الويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المزايا بعد إطلاق "سيري" المحسن بالذكاء الاصطناعي في تحديث 26.4، المقرر إطلاقه مطلع العام المقبل.

وأشار التقرير إلى ثلاث مجالات أخرى سوف تشهد تطويرًا في نظام أبل 27، وهي تحسين تجربة المستخدمين في القطاع المؤسسي، وتعديل بعض عناصر التصميم في واجهة الزجاج السائل الجديدة، وتقديم مزايا مصممة بنحو خاص للأسواق الناشئة، خاصةً في ظل تقارير تتحدث عن تخطيط أبل لطرح أجهزة مختلفة من الفئة الاقتصادية ذات السعر المنخفض نسبيًا مطلع عام 2026.