القرية العالمية تحتفل بأغلى مناسبة: انتظروا عروضاً مبهرة في عيد الاتحاد

بتجارب مستوحاة من روح الاتحاد، تستقبل القرية العالمية في دبي، ضيوفها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، إذ تدعو الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، زوارها اعتباراً من الخميس وحتى الثالث من ديسمبر المقبل، للاستمتاع بتجارب تسوق ومذاقات إماراتية أصيلة تعكس ثراء الثقافة المحلية وإبداع صُنّاعها.

وستضاء سماء القرية العالمية من الأول حتى الثالث من ديسمبر، بعروض ألعاب نارية ترسم ألوان علم الإمارات في الأفق، وتأتي عروض طائرات الدرون بألوان العلم في الأول والثاني من ديسمبر بعد انتهاء الألعاب النارية، لتقدم عرضاً يأسر الأنظار، ويمزج بين التقنيات المتقدمة ومشاعر الفخر بالوطن.

ويحتفي جناح 971 من المجتمع، التابع لوزارة تمكين المجتمع، بالمواهب والابتكارات الإماراتية عبر مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة محلياً، إذ سيتمكن الضيوف من استكشاف تشكيلات يدوية وعلامات إماراتية مبدعة تعكس الحرف التقليدية وروح ريادة الأعمال المتجذرة في المجتمع.

ويجسد جناح الإمارات روح التراث، حيث يلتقي الماضي بالأناقة العصرية. وتتزين واجهته هذا الموسم بالبراجيل والدلال الذهبية والجمال والمركب الشراعي، مع لمسات من نقوش الأمواج الزرقاء وسقف مقوس أنيق يرمز إلى الابتكار والتجدد، فيما سيتمكن الضيوف داخل الجناح من متابعة الحرفيين أثناء ممارسة حرفهم أمامهم مباشرة، وتجربة نكهات إماراتية أصيلة.

أما القرية التراثية؛ فتقدم للضيوف لمحةً أصيلةً عن ماضي دولة الإمارات وتفاصيل أسلوب حياتها التقليدي، إذ تُبرِز هذه المنطقة سحر الحرف القديمة وتسلط الضوء على جمال البساطة في العمارة والملبس، مجسدةً دفء الضيافة الإماراتية وأصالتها.

ويعكس جناح مؤسسة خليفة جماليات العمارة الإسلامية والأصالة الإماراتية من خلال أقواسه الرشيقة وقبابه وتفاصيل تصميمه المحاطة بأشجار النخيل. ويقدم الجناح منصة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين الصاعدين، ويتيح لهم عرض إبداعاتهم عبر منتجات تتنوع بين الأزياء ومستلزمات المنزل والإكسسوارات.

وتأتي تجارب المأكولات الإماراتية لتكمل رحلة التسوق وتضفي على زيارة القرية العالمية طابعاً متكاملاً، حيث يتذوق الضيوف في مختلف أرجاء الوجهة أطباقاً محلية أصيلة من مجموعة من منافذ المأكولات المنتشرة عبر القرية، من الهريس إلى اللقيمات وخبز الرقاق والجشيد.