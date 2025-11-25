طلب مفاجئ لمحامية فضل شاكر في محاكمته

وافقت المحكمة العسكرية في لبنان على طلب المحامية أماتا مبارك وكيلة الفنان اللبناني فضل شاكر، بمنحها مهلة للاطلاع على الملفات المرتبطة بالدعاوى المقامة ضد موكلها، وتأجيل النظر في القضية إلى الثالث من فبراير المقبل، فيما وصفت وسائل إعلام لبنانية الطلب بالمفاجئ.

وشهدت بداية الجلسة تشديدات أمنية مكثفة من قبل الجيش اللبناني داخل محيط المحكمة وخارجها، في مؤشر على حساسية القضية والاهتمام الشعبي بها، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وطلب دفاع الفنان اللبناني أن تكون جلسات المحاكمة سرية، وهو ما رفضته هيئة المحكمة.

وقامت قوة من الجيش اللبناني بنقل شاكر من سجن إلى مقر المحكمة العسكرية، مرتدياً سروالاً أزرق وقميص أبيض، ونظارة سوداء، وعندما طلبت منه المحكمة نزع النظارة، قال الفنان إنها طبية ويحتاج إليها للنظر، وفي حال نزعها يصعب عليه رؤية شيء.

وكان فضل شاكر سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد مكوثه أكثر من 12 عاماً هناك، وقد فسّر هذا التسليم يومها بأنه تسوية قضائية لإنهاء ملفاته، إلّا إن تأخر المحكمة العسكرية في تحديد موعد محاكمته بدد الشكوك.