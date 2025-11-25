مياه الأمطار تحاصر أشخاصاً وتجرف مركبات وتغرق طرقاً في الأردن

دهمت مياه الأمطار، اليوم، محافظات عدة في الأردن، وأدت إلى غرق طرقات، ومحاصرة أشخاص وجرف مركبات.

وأنقذت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم، ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول جراء الأمطار في محافظة الطفيلة جنوبي المملكة، وفق بيان رسمي لمديرية الأمن العام في البلاد.

وقالت المديرية إن "كوادر الدفاع المدني تعاملت اليوم، مع بلاغ لمحاصرة سيول لثلاثة أشخاص في محافظة الطفيلة، حيث تمكنت من مساعدتهم وإجلائهم دون تسجيل أية إصابات تذكر".

وكانت مياه الأمطار داهمت منازل في المحافظة أيضاً، وأدت إلى غمر طرق بالمياه والأتربة.

وكانت السيول جرفت شاحنة وحافلة لنقل ركاب في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وأكدت المديرية في بيان منفصل أن الحافلة لم تكن تنقل ركاباً عندما جرفتها السيول.

وفي العاصمة عمّان، أدت مياه الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع الرئيسية، وتعطيل حركة المرور بها في مناطق مختلفة بالعاصمة، وتعاملت كوادر "أمانة عمّان" مع مياه الأمطار.

وفي محافظة إربد شمالي البلاد، تعرض منزل ومدرسة على الأقل إلى أضرار نتيجة تعرضها لصواعق رعدية، ألحقت أضراراً مادية بها، دون تسجيل إصابات.

وفي محافظة المفرق شمالي البلاد، أدت صاعقة رعدية إلى حدوث تشققات في مئذنة مسجد وانقطاع التيار الكهربائي عنه.