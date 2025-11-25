امرأة «ميتة» تستيقظ داخل النعش.. وتثير الذهول في لحظة مفصلية

أصابت امرأة تايلاندية العاملين في أحد المعابد البوذية بالدهشة الشديدة عندما بدأت تتحرك داخل نعشها بعد إحضارها من أجل حرق جثمانها.

ونشر معبد وات رات براكونج تام البوذي في محافظة نونثابوري بضواحي بانكوك، مقطع فيديو عبر صفحته على «فيس بوك»، يظهر امرأة مستلقية داخل نعش أبيض في صندوق شاحنة صغيرة، وهي تحرك ذراعيها ورأسها قليلاً، مما أثار ذهول العاملين في المعبد.

وقال بيرات سودتوب، مدير الشؤون العامة والمالية في المعبد، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أمس (الاثنين)، إن شقيق المرأة البالغة من العمر 65 عاماً نقلها بالسيارة من محافظة فيتسانولوك من أجل حرق جثمانها. وأضاف أنهم سمعوا طرقاً خفيفاً قادماً من داخل النعش.

وتابع: «تفاجأت قليلاً، لذلك طلبت منهم فتح النعش، فذهل الجميع. رأيتها تفتح عينيها قليلاً وتطرق على جانب النعش. يبدو أنها كانت تطرق منذ وقت طويل».

ووفقاً لبايرات، قال الأخ إن أخته كانت طريحة الفراش لمدة عامين تقريباً، وتدهورت صحتها وأصبحت لا تستجيب، وبدت وكأنها توقفت عن التنفس قبل يومين. ثم وضعها الأخ في نعش وقطع مسافة 500 كيلومتر إلى مستشفى في بانكوك، حيث كانت المرأة قد أعربت سابقاً عن رغبتها في التبرع بأعضائها.

وأشار إلى أن المستشفى رفض قبول عرض الأخ لعدم امتلاكه شهادة وفاة رسمية.

ويقدم المعبد البوذي خدمة حرق الجثث مجاناً، ولهذا السبب قصدهم الأخ أول من أمس (الأحد)، لكنه قوبل أيضاً بالرفض بسبب عدم وجود شهادة وفاة رسمية.

وقال مدير المعبد إنه بينما كان يشرح للأخ كيفية استخراج شهادة وفاة، سمعوا طرقاً داخل النعش، ثم قاموا بتقييم حالة المرأة وأرسلوها إلى مستشفى قريب.

وأضاف بيرات أن رئيس الرهبان أعلن أن المعبد سيتكفل بمصاريف علاج المرأة.