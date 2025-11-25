شاب يجني 1.3 مليون دولار سنوياً من استثمار 23 دولاراً فقط

يجني زاميس تشيو أكثر من مليون دولار سنوياً من استثمار بسيط بدأه قبل 9 سنوات بقيمة 23 دولاراً.

وفي التفاصيل أن الشاب البالغ من العمر حالياً 26 عاماً اشترى اسم «موقع إلكتروني» بقيمة 23 دولاراً في عام 2016 لتدشين شركته الناشئة، والموقع الذي كان محجوزاً بالفعل باسم «Repair.sg» تحول من «اسم فارغ» إلى شركة فعلية تقدم خدمات الصيانة المنزلية في سنغافورة عبر الإنترنت.

وفي عام 2024، حققت شركته «Repair.sg»، نحو 1.7 مليون دولار سنغافوري (حوالي 1.3 مليون دولار أميركي)، بحسب ما ذكرت شبكة «CNBC.

وقال تشيو: «عندما كنت أصغر سناً، كان حلمي دائماً العمل في شركات التكنولوجيا الكبرى. ولكن في أحد الأيام في أوائل عام 2016، اكتشفت فجوة في السوق».

وأضاف «كان والداي يبحثان عن مُقدّم خدمة لإصلاح شيء ما في المنزل. كنت أبحث على الإنترنت، وبدا لي أنه لا يوجد أي مكان للعثور على مقدمي الخدمات. لذلك فكرت في إنشاء موقع إلكتروني».

وبعمر الـ 16 أنفق تشيو 30 دولاراً سنغافورياً (حوالي 23 دولاراً) لشراء اسم موقع إلكتروني، وطلب من والده مساعدته في تسجيل العمل إذ كان لا يزال قاصراً.

وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، بدأ المشروع كمشروع جانبي لشقيقين: زاميس (26 عاماً) وآموس (24 عاماً)، يعمل به الآن أكثر من 20 موظفاً، ومن المتوقع أن يحقق حوالي 2.3 مليون دولار في عام 2025، وفقاً لوثائق استعرضتها «CNBC Make It».

وخلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الشركة، كان الأخوان لا يزالان في المدرسة، لذلك كان عليهما العمل في الشركة بين الحصص الدراسية أو في أمسياتهما.

وقال تشيو: «ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن هناك الكثير من التعليم والتراخيص وراء بعض الخدمات التي نقدمها، ويتجاوز الأمر مجرد استخدام مفك براغي ومطرقة».

وقبل أن يتوسع العمل، كانا يتوليان معظم الوظائف بأنفسهما مثل استبدال الأضواء وإصلاح الأثاث. وقال تشيو: «خلال السنوات السبع الأولى، وحتى أوائل عام 2024 تقريباً، كانت الشركة على وشك الانهيار في معظم الأوقات. كنا صغاراً ولم نكن أصحاب أعمال جيدين».

وأضاف تشيو أنه في البداية، كان هو وشقيقه يفعلان كل ما يرغب الناس في توظيفهما من أجله، حتى أنهما كانا يضبطان منبهاً في الرابعة صباحاً لضمان قدرتهما على الرد على الرسائل المبكرة من العملاء المحتملين.

ولم يبدأ مشروع Repair.sg في النمو والتوسع إلا في عام 2021، عندما قرر الشقيقان تحويله من هواية إلى مشروع تجاري متكامل. كما قررا عدم الالتحاق بالجامعة للتركيز على العمل.

ورغم أن الشقيقين تشيو ينتميان إلى جيل Z لكنهما اختارا العمل اليدوي بدلاً من الإداري، أو بدلاً من الدراسة الجامعية في بعض الحالات.

وقال تشيو إنه على الرغم من استمتاعهما بعملهما، إلا أنهما واجها الكثير من الرفض من والديهما والغرباء على حد سواء.

وحتى أن بعض الزبائن كانا يتهكمان على عملهما في سن صغيرة، معتبرين أن «العمل اليدوي مخصص لمن لا ينجحون في حياتهم».

وبسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالوظائف اليدوية، يقول تشيو إنه وشقيقه حاولا إبقاء عملهما سراً لفترة.

وقال تشيو: «أنا سعيد لأنني لم أنصت لأحد وواصلت العمل، لأنه لو أجبرت على الجلوس في مكتب مكيف 5 أيام في الأسبوع، أعمل بوظيفة على جهاز كمبيوتر، لا أعتقد أنني كنت سأشعر بنفس القدر من السعادة والرضا والفرح الذي أشعر به في إدارة هذا العمل مع أخي اليوم».