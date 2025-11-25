مصر: طالبة الثاني الإعدادي قتلت على يد والدها بحجة «تأديبها»

لقيت طالبة مصرعها في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة في مصر على يد والدها أمام المكتبة التي يملكها، وفق التحقيقات الأولية.

وأفادت مصادر أمنية بأن الطالبة، نَعْمَة إسلام رمضان صلاح (15 عامًا)، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وُجدت جثة هامدة بعد وصولها إلى المستشفى العام برشيد، حيث تم إخطار الأجهزة الأمنية فورًا.

وبعد الانتقال إلى مكان الحادث، وتحديد موقعه أمام مكتبة يملكها والدها في شارع مسجد الصمادي، تبين من شهادات عدد من المارة أن الأب انهال عليها بالضرب بعصا خشبية، مُبررًا تصرفه بـ«التأديب» لرفضها العمل في المكتبة، مما أدى إلى إصابات بالغة في الرأس، أدت إلى وفاتها فورًا.

وحسب «القاهرة 24» تمكّنت مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على والد الضحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة رشيد التحقيق في الحادث للوقوف على جميع ملابساته، بما في ذلك دوافع التصرف، وظروف العلاقة الأسرية، ووجود أي سوابق سابقة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، في حين تواصل التحقيقات لتحديد مدى توافر عناصر الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.