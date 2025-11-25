بعد نجاته من حادث السيارة.. أحمد سعد: «عين صابتني ورب العرش نجاني»

كشف الفنان المصري أحمد سعد عما جرى بعد الحادث الذي تعرض له قبل أسبوع وتسبب في دخوله إلى المستشفى ومعاناته من صعوبات في المشي.

وتحدث أحمد سعد عن هذا الأمر في لقاء مع «ET بالعربي»، في كواليس تصوير برنامج «The Voice» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر».

وبدأ حديثه بالغناء، بعدما قدم جزءاً من أغنية شهيرة له، مع استبدال بعض كلماتها بكلمات مناسبة للحادث الذي تعرض له مؤخراً.

وظهر سعد في اللقاء وهو يعاني من بعض الصعوبات في المشي، ويساعده أحد الأشخاص خلال السير.

وتحدث الفنان بعدها عما وجده من حب كبير من الجمهور من خلال تفاعلهم مع الحادث الذي تعرض له عند عودته من العين السخنة بعد الانتهاء من إحياء حفل زفاف.

وتطرق الفنان للحديث عن كواليس ظهوره في حفل غنائي بعد أيام من الحادث، قائلاً «كنت بنهار»، مؤكداً أن الأطباء صدموا من قراره المشاركة في الحفل الفني بينما كان لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي.

وعلّق سعد على الحادث قائلاً: «عين صابتني ورب العرش نجاني.. الحمدلله».