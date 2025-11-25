ياباني مسن يربح ملايين الدولارات ويخفيها عن زوجته وأطفاله

أخفى رجل مسن في اليابان، ربح 600 مليون ين (3.8 مليون دولار أمريكي) في اليانصيب، ربحه المفاجئ عن زوجته المُقتصدة ليعيش حياةً مترفة، قبل أن يؤنبه ضميره في النهاية.

ووفقًا لموقع "ذا غولد أونلاين" الإعلامي الياباني، فإن الرجل البالغ من العمر 66 عامًا، والمعروف باسم "س"، وهو متقاعد من شركة تصنيع كبرى، يعيش وزوجته في طوكيو بمعاش تقاعدي شهري إجمالي قدره 300 ألف ين (2000 دولار أمريكي). ومع ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة والنفقات الإضافية لدعم تعليم طفليهما، بلغ مجموع مدخراتهما 27 مليون ين (174 ألف دولار أمريكي) .

ووفقا للموقع فإن "س" كان يقضي أيامه في قراءة الصحيفة في مقهى محلي، وبعد الإفطار، كان يشتري بضع تذاكر يانصيب، سعر كل منها 300 ين (دولاران أمريكيان) .

وفي أحد الأيام، أُعلم "س" أنه ربح مبلغًا كبيرًا ويحتاج إلى زيارة البنك، ثم تبين له أنه فاز بالجائزة الكبرى البالغة 600 مليون ين.

وبعدما تجاوز الرجل الصدمة، قرر أن يتصرف بطريقة خاصة. فبدلًا من إخبار زوجته، التي كانت مقتصدة للغاية وتُدير شؤونهما المالية بإتقان، قرر "س" إخفاء الجائزة المفاجئة ليجنب نفسه تحكمها الشديد في المال، ورغم ذلك أخبرها أنه ربح 5 ملايين ين فقط (32 ألف دولار أمريكي) وسيستخدمها في تجديدات منزله.

ومع ذلك، سرًا، أنفق ببذخ على سيارة فاخرة، وحجز إقامات متعددة في منتجعات ينابيع ساخنة راقية، وسافر عبر اليابان، وأنفق 18 مليون ين (116 ألف دولار أمريكي) في ستة أشهر فقط.

ولتجنب الشكوك، كان "س" يتنقل يوميًا بالمترو إلى موقف السيارات حيث يحتفظ بسيارته الجديدة، ويرتدي ملابس قديمة، وينأى بنفسه عن دائرته الاجتماعية المعتادة. لكن أسلوب حياته السري سرعان ما أدى إلى شعوره بالذنب والوحدة وفقا للموقع الإعلامي. وتابع أنه أثناء سفره، كان كثيرًا ما يرى أزواجًا آخرين مع أطفالهم، ويفكر في عائلته. كما بدأ يسترجع ذكريات مؤلمة عن والده، الذي توفي وحيدًا بعد طلاق وإفلاس.

وفي النهاية، استشار مستشارًا ماليًا وقرر استثمار ما يقرب من 500 مليون ين (3.2 مليون دولار أمريكي) من أرباحه في التأمين، مُسمّيًا زوجته وأطفاله كمستفيدين. وأثارت القصة ردود أفعال المتابعين على الانترنت، الذي رحبوا بصحوة الضمير المتأخرة للرجل المحظوظ.