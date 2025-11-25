امرأة صينية تطور حالة جلدية مخيفة بعد استخدامها لمرهم "طبيعي" لسنوات

أثارت امرأة صينية صدمةً على الإنترنت بعد ظهور بقع حمراء أرجوانية على جسدها، تشبه جلد الثعبان، نتيجة استخدامها مرهمًا من "الطب الصيني التقليدي الخالص" لأكثر من عقد.

وأُدخلت المرأة، البالغة من العمر 40 عامًا، والمعروفة باسم "تينغتينغ"، إلى مستشفى تشونغدا الجامعي الجنوبي الشرقي في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، في أكتوبر. وأفادت بأنها عالجت نفسها بنفسها دون طلب أي مساعدة طبية.

ولم تعاني المريضة من زيادة الوزن بشكل ملحوظ فحسب، بل تعاني أيضًا من علامات تمدد حمراء أرجوانية واسعة، تشبه جلد الثعبان، تغطي جسدها بالكامل، كما تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لتينغتينغ، بدأت معاناتها قبل 10 سنوات عندما ظهرت بقع حمراء وحكة لأول مرة على أسفل ساقها اليمنى. ومع استمرارها في الحك، انتشرت الآفات بسرعة في جميع أنحاء جسدها.

وفي محاولة يائسة لتخفيف ألمها، لجأت إلى الإنترنت واكتشفت كريمًا للبشرة يُروّج له على نطاق واسع. وادّعى البائع أن الكريم مصنوع من "الطب الصيني التقليدي الخالص" ويمكنه "علاج جميع أنواع الأمراض الجلدية". واقتنعت تينغتينغ بالإعلان، فاشترت الكريم واستخدمته باستمرار لعقد من الزمن، وأنفقت في النهاية أكثر من 100,000 يوان (14,000 دولار أمريكي).

وصرحت قائلةً: "عندما بدأتُ باستخدامه لأول مرة، كان تأثيره المضاد للحكة ملحوظًا. ظننتُ أنني وجدتُ أخيرًا الدواء المناسب".

وفي حين بدا أن العلاج الأولي قد استقرّ في حالتها، إلا أن صحتها تدهورت بشكل ملحوظ مؤخرًا. ثم ظهرت عليها أعراضٌ مُقلقة: كان جسدها بالكامل مغطى بشقوق حمراء أرجوانية تشبه جلد الثعبان. وبالإضافة إلى ذلك، عانت من تورم في أطرافها السفلية، إلى جانب غثيان وقيء وخدر متكرر في يديها.

من جهتها وجدت وانغ فاي، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية في مستشفى تشونغدا الجامعي الجنوبي الشرقي، أن مستويات الكورتيزول لديها قد انخفضت بشكل كبير، وشخّصت حالتها بقصور قشر الكظر الثانوي، وهو اضطراب لا تُنتج فيه الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات الأساسية. ولكن بعد التدخل الطبي، بدأت حالتها تُظهر علامات تحسن.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستسعى للحصول على تعويض قانوني. وصرحت وانغ لصحيفة "يانغتسي إيفنينغ بوست": "العديد من مراهم البشرة التي تُباع عبر الإنترنت، والتي تُسمى "عشبية خالصة وخالية من الهرمونات"، مُضاف إليها سرًا ستيرويدات قوية"، مشيرةً إلى أن حالات مثل حالة تينغتينغ شائعة في قسم الأمراض الجلدية.

و يمكن للستيرويدات بالفعل أن تُخفف الحكة والاحمرار وأعراض الجلد الأخرى بسرعة. ومع ذلك، فإن الاستخدام الموضعي لفترات طويلة يؤدي إلى إدمان الجلد. وبمجرد التوقف عن استخدامها، قد تعود الأعراض. ​​والأسوأ من ذلك، أن الستيرويدات يمكن أن تُمتص عبر الجلد وتتراكم في الجسم بمرور الوقت، مما يُسبب آثارًا جانبية، ويُثبط وظيفة الغدة الكظرية، ويُسبب أضرارًا صحية لا رجعة فيها .