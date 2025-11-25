الصين تستضيف مهرجان «تومورولاند» البلجيكي

تستضيف الصين، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند»، الذي يُقام للمرة الأولى في ثاني أكثر دولة تعداداً للسكان في العالم، ومن داخل مبنى ضخم مُضاء يصيح منسق موسيقى: «هل أنتِ مستعدة يا شنغهاي؟»، قبل أن يوجّه إليه التحية آلاف المتحمسين الصينيين في هذه النسخة الأولى من المهرجان البلجيكي في بلدهم، المسماة «ذي ماجيك أوف تومورولاند».

وقال كاميرون سونكل من موقع «اي دي ام دوت كوم»: «أعتقد أن الصين هي المكان الذي يشهد أعلى مستويات من الطلب على هذا النوع من التجارب».